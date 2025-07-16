Українські військові зможуть обмінювати бали за уражені цілі на зброю

С августа 2025 года украинские военные подразделения смогут получать отечественные беспилотники, наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы в рамках программы «Армия дронов.Бонус». Боевые баллы, которые начисляются за подтверждённые поражения техники и выполненные задачи, будут использоваться как внутренняя «валюта» для заказа оборудования. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В ведомстве подчеркивают, что вся логистика и взаимодействие между военными, производителями и структурами закупок теперь будут происходить в онлайн-режиме. Это должно существенно ускорить поставки техники на фронт. В настоящее время к бонусной программе уже подключилось более 400 боевых подразделений, действующих по всей линии соприкосновения.

Вместе с расширением программы изменяется и сама система управления ею. Ранее проверкой результатов и передачей дронов занималась Госспецсвязь, теперь за верификацию поражений и начисление баллов отвечает оборонный кластер Brave1. Он же будет развивать цифровую платформу Brave1 Market, через которую авторизованные в системе DELTA подразделения смогут самостоятельно выбирать нужную им технику. Агентство оборонных закупок Министерства обороны возьмёт на себя квалификацию производителей, проведение оперативных закупок и передачу оборудования военным через цифровую систему DOT-Chain Defence. Министерство цифровой трансформации продолжит формировать политику и правила работы всей программы.

Процесс получения техники будет полностью цифровым. Военные выбирают оборудование в Brave1 Market, делают заказ через защищённую систему DELTA, и вся последующая процедура — от заключения договора до оплаты и поставки — проходит через DOT-Chain Defence без участия бумажных документов или дополнительных согласований.

Вице-премьер по инновациям Михаил Фёдоров сообщил, что с августа подразделения смогут использовать как баллы, начисленные в июне, так и те, что остались неиспользованными ранее. Программа «Армия дронов.Бонус» работает уже более десяти месяцев, и за это время в неё вовлеклось около 95% дроновых подразделений, действующих вдоль всей линии фронта.