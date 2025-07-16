Українські військові зможуть обмінювати бали за уражені цілі на дрони

З серпня 2025 року українські військові підрозділи матимуть змогу отримувати вітчизняні безпілотники, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби в рамках програми «Армія дронов.Бонус». Бойові бали, які нараховуються за підтверджені ураження техніки та виконані завдання, будуть використовуватись як внутрішня «валюта» для замовлення обладнання. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві наголошують, що вся логістика та взаємодія між військовими, виробниками та структурами закупівель тепер відбуватимуться в онлайн-режимі. Це має суттєво прискорити постачання техніки на фронт. Наразі до бонусної програми вже підключилося понад 400 бойових підрозділів, які діють по всій лінії зіткнення.

Разом із розширенням програми змінюється і сама система управління нею. Раніше перевіркою результатів та передачею дронів займався Держспецзв’язок, тепер за верифікацію поразок та нарахування балів відповідає оборонний кластер Brave1. Він же розвиватиме цифрову платформу Brave1 Market, через яку авторизовані в системі DELTA підрозділи зможуть самостійно обирати потрібну їм техніку. Агентство оборонних закупівель Міністерства оборони візьме на себе кваліфікацію виробників, проведення оперативних закупівель та передачу обладнання військовим через цифрову систему DOT-Chain Defence. Міністерство цифрової трансформації продовжить формувати політику та правила роботи всієї програми.

Процес отримання техніки буде повністю цифровим. Військові вибирають обладнання в Brave1 Market, роблять замовлення через захищену систему DELTA, і вся наступна процедура – від укладання договору до оплати та постачання – проходить через DOT-Chain Defence без паперових документів або додаткових погоджень.

Віце-прем’єр з інновацій Михайло Федоров повідомив, що з серпня підрозділи зможуть використати як бали, нараховані у червні, так і ті, що залишилися невикористаними раніше. Програма «Армія дронов.Бонус» працює вже понад десять місяців, і за цей час до неї залучилося близько 95% дронових підрозділів, що діють уздовж усієї лінії фронту.