Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі

Xiaomi представила на європейському ринку новий робот-пилосос S40 Pro, який став помітним оновленням серії. Ця модель є покращеною версією базового S40, випущеного кілька тижнів тому.

Робот-пилосос Xiaomi S40 Pro має силу всмоктування до 15 000 Па, що на 50% вище в порівнянні зі стандартною версією. Така потужність дозволяє пристрою ефективно справлятися не тільки з пилом і дрібним сміттям, але і складнішими забрудненнями.

Характеристики Xiaomi S40 Pro

Пилосос Xiaomi S40 Pro підтримує як сухе, так і вологе прибирання, а також сценарії мультирум для одночасного очищення кількох приміщень. У конструкції передбачені роликова щітка із захистом від заплутування волосся, бічна щітка для прибирання вздовж стін і дві швабри, що обертаються, зі швидкістю до 180 оборотів в хвилину. Особливістю S40 Pro є висувна насадка, що дозволяє очищати важкодоступні кути, де зазвичай залишається бруд.

Для вологого прибирання передбачено три рівні подачі води, що дозволяє регулювати інтенсивність роботи. При виявленні килимів швабра автоматично піднімається, щоб поверхня не промокла. Робот здатний долати пороги заввишки до 20 мм.

S40 Pro оснащений просунутою системою картування приміщень та підтримує керування голосом через Google Assistant або Amazon Alexa. Однак, функція самоочищення у цієї моделі відсутня. Робот-пилосос Xiaomi S40 Pro вже доступний у європейських магазинах за ціною близько 300 євро.