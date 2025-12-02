Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе  

Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе02.12.25
Xiaomi представила на европейском рынке новый робот-пылесос S40 Pro, ставший заметным обновлением серии. Эта модель представляет собой улучшенную версию базового S40, выпущенного несколько недель назад.
Робот-пылесос Xiaomi S40 Pro обладает силой всасывания до 15 000 Па, что на 50% выше по сравнению со стандартной версией. Такая мощность позволяет устройству эффективно справляться не только с пылью и мелким мусором, но и с более сложными загрязнениями.
Характеристики Xiaomi S40 Pro
Пылесос Xiaomi S40 Pro поддерживает как сухую, так и влажную уборку, а также сценарии мультирум для одновременной очистки нескольких помещений. В конструкции предусмотрены роликовая щетка с защитой от запутывания волос, боковая щетка для уборки вдоль стен и две вращающиеся швабры со скоростью до 180 оборотов в минуту. Особенностью S40 Pro является выдвижная насадка, позволяющая очищать труднодоступные углы, где обычно остается грязь.
Для влажной уборки предусмотрены три уровня подачи воды, что позволяет регулировать интенсивность работы. При обнаружении ковров швабра автоматически поднимается, чтобы поверхность не промокла. Робот способен преодолевать пороги высотой до 20 мм.
S40 Pro оснащен продвинутой системой картирования помещений и поддерживает управление голосом через Google Assistant или Amazon Alexa. Однако функция самоочистки у этой модели отсутствует. Робот-пылесос Xiaomi S40 Pro уже доступен в европейских магазинах по цене около 300 евро.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе Xiaomi умный дом
Пылесос Xiaomi S40 Pro поддерживает как сухую, так и влажную уборку, а также сценарии мультирум для одновременной очистки нескольких помещений
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей Audi автомобиль
Audi признала, что сенсорные кнопки на руле не получили положительных отзывов от клиентов
Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей
Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами
Sony LYTIA 901 — первый смартфонный сенсор компании на 200 Мпикс
Робот Sunday Memo с ИИ берет бытовую рутину на себя
Lumia 2 — смарт сережки с мониторингом здоровья
IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass
Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим