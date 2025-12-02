 

Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе

02.12.25

Xiaomi S40 Pro

 

Xiaomi представила на европейском рынке новый робот-пылесос S40 Pro, ставший заметным обновлением серии. Эта модель представляет собой улучшенную версию базового S40, выпущенного несколько недель назад.

 

Робот-пылесос Xiaomi S40 Pro обладает силой всасывания до 15 000 Па, что на 50% выше по сравнению со стандартной версией. Такая мощность позволяет устройству эффективно справляться не только с пылью и мелким мусором, но и с более сложными загрязнениями.

 

Характеристики Xiaomi S40 Pro

 

Пылесос Xiaomi S40 Pro поддерживает как сухую, так и влажную уборку, а также сценарии мультирум для одновременной очистки нескольких помещений. В конструкции предусмотрены роликовая щетка с защитой от запутывания волос, боковая щетка для уборки вдоль стен и две вращающиеся швабры со скоростью до 180 оборотов в минуту. Особенностью S40 Pro является выдвижная насадка, позволяющая очищать труднодоступные углы, где обычно остается грязь.

 

Для влажной уборки предусмотрены три уровня подачи воды, что позволяет регулировать интенсивность работы. При обнаружении ковров швабра автоматически поднимается, чтобы поверхность не промокла. Робот способен преодолевать пороги высотой до 20 мм.

 

S40 Pro оснащен продвинутой системой картирования помещений и поддерживает управление голосом через Google Assistant или Amazon Alexa. Однако функция самоочистки у этой модели отсутствует. Робот-пылесос Xiaomi S40 Pro уже доступен в европейских магазинах по цене около 300 евро.


