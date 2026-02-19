Western Digital розпродала усі жорсткі диски. Запасів 2026 року не залишилося

Американська компанія Western Digital повідомила, що протягом перших півтора місяців 2026 року повністю реалізувала запаси жорстких дисків. Значну частину виробничих обсягів вже закріплено за ключовими корпоративними замовниками.

Контракти на роки вперед

Генеральний директор компанії Ірвінг Тан під час звіту про фінансові результати за другий квартал 2026 року заявив, що більшість доступних обсягів. За його словами, з низкою партнерів уже укладено довгострокові угоди на постачання.

Йдеться не лише про цей рік. Компанія підписала довгострокові контракти з двома замовниками на 2027 рік та ще з одним – на 2028-й. Ці угоди передбачають фіксовані обсяги постачання в ексабайтах та погоджені цінові умови. Частина виробничих потужностей резервується виключно для виконання зобов’язань за такими контрактами, що фактично розподіляє майбутні партії накопичувачів на кілька років наперед.

Подібна ситуація свідчить про високий рівень попиту на накопичувачі великих корпоративних клієнтів, які прагнуть заздалегідь закріпити постачання обладнання для своєї інфраструктури.

Ставка на дата-центри та інфраструктуру ШІ

Основний дохід виробнику нині приносить корпоративний сегмент, що з дата-центрами і системами штучного інтелекту.

Віце-президент зі зв’язків з інвесторами Амбриш Шривастава як споживчий сегмент забезпечує лише близько 5% доходу WD.

Така структура виручки пояснює пріоритетну увагу великих замовників. Корпоративні клієнти, що розвивають інфраструктуру зберігання даних та ІІ-платформи, забезпечують основний потік замовлень та формують довгострокові контракти на постачання накопичувачів.

Економіка зберігання даних та зростання цін

Додатковим чинником сталого попиту залишається економічна ефективність жорстких дисків під час роботи з великими обсягами інформації. Незважаючи на поширення твердотільних накопичувачів, HDD, як і раніше, значно дешевше при зберіганні великих масивів даних. За поточними оцінками, вартість SSD більш ніж шістнадцять разів перевищує ціну еквівалентних за обсягом жорстких дисків.

В результаті дата-центри продовжують купувати класичні HDD, навіть незважаючи на популярність SSD у споживчій електроніці. Для звичайних користувачів це може означати потенційні проблеми з доступністю пристроїв. Хоча ринок споживчих жорстких дисків став більш нішевим, він залишається важливим для систем NAS та довгострокового зберігання даних.

Зростання попиту з боку інфраструктури штучного інтелекту вже призвело до дефіциту на ринку. За оцінками галузі, з вересня 2025 року ціни на багато моделей жорстких дисків збільшилися в середньому на 46%. Загальна нестача компонентів продовжує посилюватися: раніше дефіцит торкнувся пам’яті та мікросхем зберігання, потім графічні процесори, а тепер поширився і на сегмент HDD. Хоча більшість користувачів можуть не одразу відчути зміни, розширення ІІ-інфраструктури сприяє подальшому зростанню цін на різні комплектуючі.