Western Digital распродала все жесткие диски. Запасов 2026 года не осталось     

Western Digital распродала все жесткие диски. Запасов 2026 года не осталось19.02.26
Американская компания Western Digital сообщила, что в течение первых полутора месяцев 2026 года полностью реализовала запасы жестких дисков, запланированные на весь текущий год. Значительная часть производственных объемов уже закреплена за ключевыми корпоративными заказчиками.
Контракты на годы вперед
Генеральный директор компании Ирвинг Тан во время отчета о финансовых результатах за второй квартал 2026 года заявил, что большинство доступных объемов распределено между крупнейшими клиентами. По его словам, с рядом партнеров уже заключены долгосрочные соглашения на поставки.
Речь идет не только о текущем годе. Компания подписала долгосрочные контракты с двумя заказчиками на 2027 год и еще с одним — на 2028-й. Эти соглашения предусматривают фиксированные объемы поставок в эксабайтах и согласованные ценовые условия. Часть производственных мощностей резервируется исключительно для выполнения обязательств по таким контрактам, что фактически распределяет будущие партии накопителей на несколько лет вперед.
Подобная ситуация свидетельствует о высоком уровне спроса на накопители со стороны крупных корпоративных клиентов, которые стремятся заранее закрепить поставки оборудования для своей инфраструктуры.
Ставка на дата-центры и инфраструктуру ИИ
Основной доход производителю в настоящее время приносит корпоративный сегмент, связанный с дата-центрами и системами искусственного интеллекта.
Такая структура выручки объясняет приоритетное внимание к крупным заказчикам. Корпоративные клиенты, развивающие инфраструктуру хранения данных и ИИ-платформы, обеспечивают основной поток заказов и формируют долгосрочные контракты на поставки накопителей.
Экономика хранения данных и рост цен
Дополнительным фактором устойчивого спроса остается экономическая эффективность жестких дисков при работе с большими объемами информации. Несмотря на распространение твердотельных накопителей, HDD по-прежнему значительно дешевле при хранении крупных массивов данных. По текущим оценкам, стоимость SSD более чем в шестнадцать раз превышает цену эквивалентных по объему жестких дисков.
В результате дата-центры продолжают массово закупать классические HDD, даже несмотря на популярность SSD в потребительской электронике. Для обычных пользователей это может означать потенциальные сложности с доступностью устройств. Хотя рынок потребительских жестких дисков стал более нишевым, он остается важным для систем NAS и долгосрочного хранения данных.
Рост спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта уже привел к дефициту на рынке. По оценкам отрасли, с сентября 2025 года цены на многие модели жестких дисков увеличились в среднем на 46%. Общая нехватка компонентов продолжает усиливаться: ранее дефицит затронул память и микросхемы хранения, затем графические процессоры, а теперь распространился и на сегмент HDD. Хотя большинство пользователей могут не сразу ощутить изменения, расширение ИИ-инфраструктуры способствует дальнейшему росту цен на различные комплектующие.
