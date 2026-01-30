 

Vivo X200T отримав Mediatek Dimensity 9400+, яскравий AMOLED екран та акумулятор 6200 мА·год

30.01.26

Vivo X200T

 

Vivo розширила лінійку X200 та представила новий смартфон X200T. Новинка позиціонується як доступний субфлагман з акцентом на камери, автономність та захист корпусу.

 

Vivo X200T отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1260×2800 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 5000 ніт. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 9400+, виконаний по 3-нм техпроцесу і розганяється до 3,7 ГГц.

 

Характеристики Vivo X200T

 

Смартфон Vivo X200T оснащений потрійною камерою, створеною спільно з Zeiss: основний модуль Sony LYT-702 на 50 Мпікс, надширококутний сенсор Samsung JN1 та телеоб’єктив із сенсором Sony LYT-600 з триразовим оптичним зумом.

 

Однією з ключових переваг моделі став акумулятор ємністю 6200 мА·год з підтримкою швидкого заряджання провідністю потужністю 90 Вт і бездротової — 40 Вт. Корпус відповідає стандартам IP68 та IP69, забезпечуючи максимальний захист від води та пилу. Пристрій працює під керуванням Android 16, а виробник обіцяє п’ять великих оновлень системи.

 

Смартфон vivo X200T випускається у кольорах Stellar Black та Seaside Lilac і пропонується у конфігураціях 12/256 ГБ та 12/512 ГБ.

 

Поки що смартфон доступний тільки в Індії за ціною від $655 (у перерахунку з індійських рупій).


