Uklon додасть автоматичні чайові водіям22.10.25
Сервіс таксі Uklon впроваджує нову функцію «Чаєві за замовчуванням» у своєму мобільному додатку, який дозволить пасажирам автоматично залишати чайові водіям після завершення поїздки.
Нова опція дає користувачеві можливість заздалегідь встановити суму або відсоток чайових, які автоматично списуватимуться після поїздки відповідно до налаштувань профілю. Функція доступна лише для безготівкових оплат, а максимальний розмір чайових може становити до 200 гривень або 100% вартості поїздки, залежно від обраного способу розрахунку.
Активувати «Чаєві за замовчуванням» можна за кілька кроків — у налаштуваннях профілю програми. Після вибору опції необхідно вказати бажану суму чи відсоток та підтвердити спосіб оплати.
Користувач сам вирішує, чи залишати чайові та в якому розмірі, а також може змінити або вимкнути функцію у будь-який час. Якщо поїздка не була оцінена протягом двох годин після завершення, система автоматично ініціює оплату чайових згідно з встановленими параметрами. Протягом цього часу пасажир може змінити суму, підтвердити чи відмовитись від чайових.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Uklon додасть автоматичні чайові водіям події в Україні сервіс Уклон
Сервіс таксі Uklon впроваджує нову функцію «Чаєві за замовчуванням» у своєму мобільному додатку
Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря Vodafone інтернет телеком
Vodafone Group спільно з Vodafone Україна оголосили про запуск масштабного телекомунікаційного проекту Kardesa – сучасної підводної кабельної системи
Uklon додасть автоматичні чайові водіям
Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря
ASUS ProArt P16 із професійним екраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 коштує 229 999 грн.
Apple все ще найдорожча компанія, а Nvidia найбільш швидкозростаюча по капіталізації
Razer Phantom White – серія ігрових пристроїв у прозорому корпусі
Десктопна версія Facebook Messenger для Windows та MacOS припинить роботу у грудні 2025 року
ШІ вбиває Вікіпедію: відвідуваність впала в рази
Смартфони Honor Magic та Magic 8 Pro отримали 200 Мпікс телеоб’єктив та Snapdragon 8 Elite Gen 5
Windows 11 автоматично перемикатиме темну і світлу тему інтерфейсу
Супутники SpaceX Starlink V3 забезпечать гігабітний інтернет, у 20 разів швидше за V2 mini
Google випустила оновлений генератор відео Veo 3.1