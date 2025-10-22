Uklon додасть автоматичні чайові водіям

Сервіс таксі Uklon впроваджує нову функцію «Чаєві за замовчуванням» у своєму мобільному додатку, який дозволить пасажирам автоматично залишати чайові водіям після завершення поїздки.

Нова опція дає користувачеві можливість заздалегідь встановити суму або відсоток чайових, які автоматично списуватимуться після поїздки відповідно до налаштувань профілю. Функція доступна лише для безготівкових оплат, а максимальний розмір чайових може становити до 200 гривень або 100% вартості поїздки, залежно від обраного способу розрахунку.

Активувати «Чаєві за замовчуванням» можна за кілька кроків — у налаштуваннях профілю програми. Після вибору опції необхідно вказати бажану суму чи відсоток та підтвердити спосіб оплати.

Користувач сам вирішує, чи залишати чайові та в якому розмірі, а також може змінити або вимкнути функцію у будь-який час. Якщо поїздка не була оцінена протягом двох годин після завершення, система автоматично ініціює оплату чайових згідно з встановленими параметрами. Протягом цього часу пасажир може змінити суму, підтвердити чи відмовитись від чайових.