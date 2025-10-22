Uklon добавит автоматические чаевые водителям

Сервис такси Uklon внедряет новую функцию «Чаевые по умолчанию» в своём мобильном приложении, которая позволит пассажирам автоматически оставлять чаевые водителям после завершения поездки.

Новая опция дает пользователю возможность заранее установить сумму или процент чаевых, которые будут автоматически списываться после поездки в соответствии с настройками профиля. Функция доступна только для безналичных оплат, а максимальный размер чаевых может составлять до 200 гривен или 100% стоимости поездки, в зависимости от выбранного способа расчёта.

Активировать «Чаевые по умолчанию» можно в несколько шагов — в настройках профиля приложения. После выбора опции необходимо указать желаемую сумму или процент и подтвердить способ оплаты.

Пользователь сам решает, оставлять ли чаевые и в каком размере, а также может изменить или отключить функцию в любое время. Если поездка не была оценена в течение двух часов после завершения, система автоматически инициирует оплату чаевых согласно установленным параметрам. В течение этого времени пассажир может изменить сумму, подтвердить или отказаться от чаевых.