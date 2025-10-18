TP-Link вже протестувала перший прототип пристрою з Wi-Fi 8

TP-Link оголосила про успішне тестування першого прототипу обладнання Wi-Fi 8, зробивши крок до нового покоління бездротових технологій — незважаючи на те, що Wi-Fi 7 тільки-но починає масово впроваджуватися на ринку.

Компанія перевірила роботу маячка стандарту 802.11bn та передачу даних, підтвердивши технічну готовність прототипу для майбутніх комерційних пристроїв. Розробка ведеться у партнерстві коїться з іншими ключовими гравцями галузі. За прогнозами IEEE, офіційне затвердження стандарту Wi-Fi 8 очікується у 2028 році, проте перші пристрої з його підтримкою можуть з’явитися раніше.

За даними Qualcomm, новий стандарт орієнтований не так на рекордні швидкості, як на стабільність і надійність з’єднання. Як і Wi-Fi 7, він працюватиме в діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц, з шириною каналу до 320 МГц та теоретичною швидкістю передачі до 23 Гбіт/с. Але акцент робиться не на «пікових цифрах», а на реальній ефективності мережі.

Wi-Fi 8 має значно покращити якість з’єднання у складних сценаріях — за слабкого сигналу, великої кількості одночасних підключень або переміщення пристрою. Завдяки цьому технологія забезпечить менші затримки і вище стабільність, що особливо важливо для онлайн-ігор, відеоконференцій та потокового відео, де перебої безпосередньо впливають на якість досвіду користувача.