TP-Link уже протестировала первый прототип устройства с Wi-Fi 818.10.25
TP-Link объявила об успешном тестировании первого прототипа оборудования Wi-Fi 8, сделав шаг к новому поколению беспроводных технологий — несмотря на то, что Wi-Fi 7 только начинает массово внедряться на рынке.
Компания проверила работу маячка стандарта 802.11bn и передачу данных, подтвердив техническую готовность прототипа для будущих коммерческих устройств. Разработка ведётся в партнёрстве с другими ключевыми игроками отрасли. По прогнозам IEEE, официальное утверждение стандарта Wi-Fi 8 ожидается в 2028 году, однако первые устройства с его поддержкой могут появиться раньше.
По данным Qualcomm, новый стандарт ориентирован не столько на рекордные скорости, сколько на стабильность и надёжность соединения. Как и Wi-Fi 7, он будет работать в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, с шириной канала до 320 МГц и теоретической скоростью передачи до 23 Гбит/с. Но акцент делается не на «пиковых цифрах», а на реальной эффективности сети.
Wi-Fi 8 должен значительно улучшить качество соединения в сложных сценариях — при слабом сигнале, большом количестве одновременных подключений или перемещении устройства. Благодаря этому технология обеспечит меньшие задержки и выше стабильность, что особенно важно для онлайн-игр, видеоконференций и потокового видео, где перебои напрямую влияют на качество пользовательского опыта.
