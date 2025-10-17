Toyota представила нову мультимедійну систему17.10.25
Toyota офіційно представила у США нову інформаційно-розважальну систему Toyota Audio Multimedia, яка вперше з’явиться у RAV4 шостого покоління (2026 модельного року), а згодом стане стандартом для всієї лінійки автомобілів бренду.
Серед ключових новацій – великі дисплеї, швидке підключення 5G, розумне голосове управління, вбудований відеореєстратор та окремий інтерфейс для електромобілів. Toyota залишила фізичний регулятор гучності, що оцінять традиційні користувачі.
Система працює на базі Automotive Grade Linux з додаванням технологій Woven з платформи Arene – це програмна екосистема власної розробки Toyota, покликана перетворити автомобіль на “software-defined vehicle”.
Інтерфейс повністю налаштовується: залежно від комплектації доступні 10,5 або 12,9-дюймові екрани, які можна персоналізувати за допомогою віджетів – навігація, музика, погода, дані “розумного дому”. У правому верхньому куті з’явилося «Меню швидкого керування», яке дозволяє одним дотиком змінювати яскравість, активувати Bluetooth або помічників водія. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до базової комплектації.
Новий голосовий асистент працює без підключення до хмари – він скоріше реагує на команди, дозволяючи не лише перемикати треки, а й виконувати прості обчислення.
Оновлена навігація тепер виводиться безпосередньо на панель приладів, а функція Drive Recorder перетворює зовнішні камери авто на повноцінний відеореєстратор, що активується вручну або за тригером. Можна переглядати записи на екрані або експортувати через USB.
Для власників електромобілів та гібридів з’явився спеціальний “EV Domain” – розділ, де можна встановити ліміт заряджання. Мобільний додаток Toyota App також отримав розширені можливості: тепер він не тільки запускає або зупиняє заряд, а й може включати фари, відчиняти вікна та багажник.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Toyota представила нову мультимедійну систему Toyota автомобіль
Toyota офіційно представила у США нову інформаційно-розважальну систему Toyota Audio Multimedia, яка вперше з’явиться у RAV4 шостого покоління
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV Apple
Apple TV Plus офіційно називатиметься Apple TV. Про це стало відомо з прес-релізу до прем’єри фільму “F1 Фільм”
Toyota представила нову мультимедійну систему
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV
Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5
Укрпошта анонсувала запуск своєї мережі поштоматів. Перші 100 з’являться до кінця року
Google дозволить приховати рекламу у пошуку
IDC: незважаючи на торговельну війну, ринок смартфонів зростає
Магазин застосунків Pebble знову починає працювати
HBO Max вже доступний в Україні за €7,99 на місяць
Vodafone і lifecell не тарифікуватимуть трафік у Приват24
Українські оператори тепер можуть блокувати спам-дзвінки на запит
Microsoft припиняє підтримку Windows 10