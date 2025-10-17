Toyota представила нову мультимедійну систему

Toyota офіційно представила у США нову інформаційно-розважальну систему Toyota Audio Multimedia, яка вперше з’явиться у RAV4 шостого покоління (2026 модельного року), а згодом стане стандартом для всієї лінійки автомобілів бренду.

Серед ключових новацій – великі дисплеї, швидке підключення 5G, розумне голосове управління, вбудований відеореєстратор та окремий інтерфейс для електромобілів. Toyota залишила фізичний регулятор гучності, що оцінять традиційні користувачі.

Система працює на базі Automotive Grade Linux з додаванням технологій Woven з платформи Arene – це програмна екосистема власної розробки Toyota, покликана перетворити автомобіль на “software-defined vehicle”.

Інтерфейс повністю налаштовується: залежно від комплектації доступні 10,5 або 12,9-дюймові екрани, які можна персоналізувати за допомогою віджетів – навігація, музика, погода, дані “розумного дому”. У правому верхньому куті з’явилося «Меню швидкого керування», яке дозволяє одним дотиком змінювати яскравість, активувати Bluetooth або помічників водія. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto входять до базової комплектації.

Новий голосовий асистент працює без підключення до хмари – він скоріше реагує на команди, дозволяючи не лише перемикати треки, а й виконувати прості обчислення.

Оновлена ​​навігація тепер виводиться безпосередньо на панель приладів, а функція Drive Recorder перетворює зовнішні камери авто на повноцінний відеореєстратор, що активується вручну або за тригером. Можна переглядати записи на екрані або експортувати через USB.

Для власників електромобілів та гібридів з’явився спеціальний “EV Domain” – розділ, де можна встановити ліміт заряджання. Мобільний додаток Toyota App також отримав розширені можливості: тепер він не тільки запускає або зупиняє заряд, а й може включати фари, відчиняти вікна та багажник.