Toyota представила новую мультимедийную систему17.10.25
Toyota официально представила в США новую информационно-развлекательную систему Toyota Audio Multimedia, которая впервые появится у RAV4 шестого поколения (2026 модельного года), а впоследствии станет стандартом для всей линейки автомобилей бренда.
Среди ключевых новшеств – большие дисплеи, быстрое подключение 5G, разумное голосовое управление, встроенный видеорегистратор и отдельный интерфейс для электромобилей. При этом Toyota оставила физический регулятор громкости, что оценят традиционные пользователи.
Система работает на базе Automotive Grade Linux с добавлением технологий Woven с платформы Arene – это программная экосистема собственной разработки Toyota, призванная превратить автомобиль в «software-defined vehicle».
Интерфейс полностью настраивается: в зависимости от комплектации доступны 10,5 или 12,9-дюймовые экраны, которые можно персонализировать с помощью виджетов — навигация, музыка, погода, данные «умного дома». В правом верхнем углу появилось «Меню быстрого управления», позволяющее одним касанием изменять яркость, активировать Bluetooth или ассистентов водителя. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto входят в базовую комплектацию.
Новый голосовой ассистент работает без подключения к облаку – он скорее реагирует на команды, позволяя не только переключать треки, но и выполнять простые вычисления.
Обновленная навигация теперь выводится непосредственно на приборную панель, а функция Drive Recorder превращает внешние камеры авто в полноценный видеорегистратор, активируемый вручную или за триггером. Можно просматривать записи на экране или экспортировать через USB.
Для владельцев электромобилей и гибридов появился специальный «EV Domain» – раздел, где можно установить лимит зарядки. Мобильное приложение Toyota App также получило расширенные возможности: теперь оно не только запускает или останавливает заряд, но и может включать фары, открывать окна и багажник.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Toyota представила новую мультимедийную систему Toyota автомобиль
Toyota официально представила в США новую информационно-развлекательную систему Toyota Audio Multimedia, которая впервые появится у RAV4 шестого поколения
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV Apple
Apple TV Plus будет официально называться Apple TV. Об этом стало известно из прессрелиза к премьере фильма «F1 Фильм»
Toyota представила новую мультимедийную систему
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5
Укрпочта анонсировала запуск своей сети почтоматов. Первый 100 появятся до конца года
Google позволит скрыть рекламу в поиске
IDC: несмотря на торговую войну рынок смартфонов растет
Магазин приложений Pebble снова начинает работать
HBO Max уже доступен в Украине за €7,99 в місяць
Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват24
Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу
Microsoft прекращает поддержку Windows 10