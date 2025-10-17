Toyota представила новую мультимедийную систему

Toyota официально представила в США новую информационно-развлекательную систему Toyota Audio Multimedia, которая впервые появится у RAV4 шестого поколения (2026 модельного года), а впоследствии станет стандартом для всей линейки автомобилей бренда.

Среди ключевых новшеств – большие дисплеи, быстрое подключение 5G, разумное голосовое управление, встроенный видеорегистратор и отдельный интерфейс для электромобилей. При этом Toyota оставила физический регулятор громкости, что оценят традиционные пользователи.

Система работает на базе Automotive Grade Linux с добавлением технологий Woven с платформы Arene – это программная экосистема собственной разработки Toyota, призванная превратить автомобиль в «software-defined vehicle».

Интерфейс полностью настраивается: в зависимости от комплектации доступны 10,5 или 12,9-дюймовые экраны, которые можно персонализировать с помощью виджетов — навигация, музыка, погода, данные «умного дома». В правом верхнем углу появилось «Меню быстрого управления», позволяющее одним касанием изменять яркость, активировать Bluetooth или ассистентов водителя. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto входят в базовую комплектацию.

Новый голосовой ассистент работает без подключения к облаку – он скорее реагирует на команды, позволяя не только переключать треки, но и выполнять простые вычисления.

Обновленная навигация теперь выводится непосредственно на приборную панель, а функция Drive Recorder превращает внешние камеры авто в полноценный видеорегистратор, активируемый вручную или за триггером. Можно просматривать записи на экране или экспортировать через USB.

Для владельцев электромобилей и гибридов появился специальный «EV Domain» – раздел, где можно установить лимит зарядки. Мобильное приложение Toyota App также получило расширенные возможности: теперь оно не только запускает или останавливает заряд, но и может включать фары, открывать окна и багажник.