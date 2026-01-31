  

Топ 20 найпопулярніших сайтів в Україні

31.01.26

Ukraine internet

 

Якщо подивитися на список найпопулярніших у світі вебсайтів, там все більш ніж передбачувано – соціальні мережі, пошукові послуги, месенджери, агрегатори новин і т.д. Зрізи по окремих країнах набагато цікавіші, тому що тут до глобальних трендів додається локальна специфіка та популярні національні сервіси, як це відбувається у випадку України. Подивимося, які сайти були найпопулярнішими серед користувачів нашої країни у грудні 2025 року.

 

Найбільш відомі сервіси, що збирають подібну статистику – Similarweb та Semrush. Перший у безкоштовній версії показує лише топ-5 сайтів для країни та без кількості візитів, тому для більш докладної картини доцільніше звернутися до даних Semrush, який у базовій версії демонструє топ-20 сайтів.

 

Топ-20 сайтів, якими користуються українці (грудень 2025)

 

  1. google.com – 917,29 млн – пошук
  2. youtube.com – 469,07 млн ​​– стрімінг відео
  3. facebook.com – 72,42 млн – соціальна мережа
  4. ukr.net – 69,73 млн – портал
  5. pornhub.com – 69,64 млн – порносайт
  6. sinoptik.ua – 51,93 млн – прогноз погоди
  7. olx.ua – 50,64 млн. – сайт оголошень
  8. rozetka.com.ua – 50,35 млн – інтернет-магазин
  9. chatgpt.com – 49,76 млн – ІІ чат-бот
  10. instagram.com – 48,81 млн – соціальна мережа
  11. wikipedia.org – 46,34 млн – енциклопедія
  12. uakino.best – 43,57 млн ​​- неліцензійний відеоконтент
  13. onlinevkino.com – 30,24 млн. – неліцензійний відеоконтент
  14. prom.ua – 28,08 млн – маркетплейс
  15. filmix.my – 27,89 млн – неліцензійний відеоконтент
  16. tiktok.com – 22,82 млн – соціальна мережа
  17. uafix.net – 20,7 млн ​​- неліцензійний відеоконтент
  18. xhamster.com – 20,43 млн – порносайт
  19. telegram.org – 20,17 млн ​​- месенджер
  20. pravda.com.ua – 20,07 млн ​​– новини

 

Глобальні тренди та українські особливості

 

Очевидно, що за багатьма позиціями український топ перетинається зі світовим, проте є помітні відмінності. Зокрема, у топ-20 одразу чотири сайти з неліцензійним відеоконтентом, а також представлені суто локальні сервіси – прогноз погоди, великий інтернет-магазин та сайт оголошень.

 

Цікаво, що Україна загалом не відстає від глобальних тенденцій. ChatGPT вже входить до топ-10 найпопулярніших сайтів країни: він поки що поступається Pornhub, але вже випереджає Wikipedia. У світовому масштабі ChatGPT займає 4-5 місце, тоді як Wikipedia знаходиться на 7-9 позиції, а Pornhub – у діапазоні 8-22, залежно від аналітичного сервісу. Є всі підстави очікувати, що протягом 2026 року ChatGPT зміцнить свої позиції і в Україні, хоча локальна специфіка національного рейтингу, ймовірно, збережеться.


