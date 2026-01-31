  

Топ 20 самых популярных сайтов в Украине

31.01.26

Ukraine internet

 

Если посмотреть на список самых популярных в мире вебсайтов, там все более чем предсказуемо – социальные сети, поисковые сервисы, мессенджеры, агрегаторы новостей и т.д. Срезы по отдельным странам гораздо более интересны, потому что здесь к глобальным трендам примешивается локальная специфика и популярные национальные сервисы, как это происходит в случае Украины. Посмотрим, какие сайты были наиболее популярны среди пользователей нашей страны в декабре 2025 года.

 

Наиболее известные сервисы, собирающие подобную статистику – Similarweb и Semrush. Первый в бесплатной версии показывает только топ-5 сайтов для страны и без количества визитов, поэтому для более подробной картины целесообразнее обратиться к данным Semrush, который в базовой версии демонстрирует топ-20 сайтов.

 

Топ-20 сайтов, которыми пользуются украинцы (декабрь 2025)

 

  1. google.com – 917,29 млн – поиск
  2. youtube.com – 469,07 млн ​​– стриминг видео
  3. facebook.com – 72,42 млн – социальная сеть
  4. ukr.net – 69,73 млн – портал
  5. pornhub.com – 69,64 млн – порносайт
  6. sinoptik.ua – 51,93 млн – прогноз погоды
  7. olx.ua – 50,64 млн – сайт объявлений
  8. rozetka.com.ua – 50,35 млн – интернет-магазин
  9. chatgpt.com – 49,76 млн – ИИ чат-бот
  10. instagram.com – 48,81 млн – социальная сеть
  11. wikipedia.org – 46,34 млн – энциклопедия
  12. uakino.best – 43,57 млн ​​– нелицензионный видеоконтент
  13. onlinevkino.com – 30,24 млн – нелицензионный видеоконтент
  14. prom.ua – 28,08 млн – маркетплейс
  15. filmix.my – 27,89 млн – нелицензионный видеоконтент
  16. tiktok.com – 22,82 млн – социальная сеть
  17. uafix.net – 20,7 млн ​​– нелицензионный видеоконтент
  18. xhamster.com – 20,43 млн – порносайт
  19. telegram.org – 20,17 млн ​​– мессенджер
  20. pravda.com.ua – 20,07 млн ​​– новости

 

Глобальные тренды и украинские особенности

 

Очевидно, что по многим позициям украинский топ пересекается с мировым, однако есть и заметные отличия. В частности, в топ-20 сразу четыре сайта с нелицензионным видеоконтентом, а также представлены чисто локальные сервисы — прогноз погоды, большой интернет-магазин и сайт объявлений.

 

Примечательно, что Украина в целом не отстает от глобальных тенденций. ChatGPT уже входит в топ-10 самых популярных сайтов страны: он пока уступает Pornhub, но уже опережает Wikipedia. В мировом масштабе ChatGPT занимает 4-5 место, тогда как Wikipedia находится на 7-9 позиции, а Pornhub — в диапазоне 8-22 в зависимости от аналитического сервиса. Есть все основания ожидать, что в течение 2026 ChatGPT укрепит свои позиции и в Украине, хотя локальная специфика национального рейтинга, вероятно, сохранится.


31.01.26 | 08.09
30.01.26 | 19.08
Google предупредила о взломах хакерами из России и Китая через WinRAR   
winrar

Google предупредила, что известная критическая уязвимость CVE-2025-8088 в популярном архиваторе WinRAR для Windows еще активно используется хакерами

