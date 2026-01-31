Топ 20 самых популярных сайтов в Украине

Если посмотреть на список самых популярных в мире вебсайтов, там все более чем предсказуемо – социальные сети, поисковые сервисы, мессенджеры, агрегаторы новостей и т.д. Срезы по отдельным странам гораздо более интересны, потому что здесь к глобальным трендам примешивается локальная специфика и популярные национальные сервисы, как это происходит в случае Украины. Посмотрим, какие сайты были наиболее популярны среди пользователей нашей страны в декабре 2025 года.

Наиболее известные сервисы, собирающие подобную статистику – Similarweb и Semrush. Первый в бесплатной версии показывает только топ-5 сайтов для страны и без количества визитов, поэтому для более подробной картины целесообразнее обратиться к данным Semrush, который в базовой версии демонстрирует топ-20 сайтов.

Топ-20 сайтов, которыми пользуются украинцы (декабрь 2025)

google.com – 917,29 млн – поиск youtube.com – 469,07 млн ​​– стриминг видео facebook.com – 72,42 млн – социальная сеть ukr.net – 69,73 млн – портал pornhub.com – 69,64 млн – порносайт sinoptik.ua – 51,93 млн – прогноз погоды olx.ua – 50,64 млн – сайт объявлений rozetka.com.ua – 50,35 млн – интернет-магазин chatgpt.com – 49,76 млн – ИИ чат-бот instagram.com – 48,81 млн – социальная сеть wikipedia.org – 46,34 млн – энциклопедия uakino.best – 43,57 млн ​​– нелицензионный видеоконтент onlinevkino.com – 30,24 млн – нелицензионный видеоконтент prom.ua – 28,08 млн – маркетплейс filmix.my – 27,89 млн – нелицензионный видеоконтент tiktok.com – 22,82 млн – социальная сеть uafix.net – 20,7 млн ​​– нелицензионный видеоконтент xhamster.com – 20,43 млн – порносайт telegram.org – 20,17 млн ​​– мессенджер pravda.com.ua – 20,07 млн ​​– новости

Глобальные тренды и украинские особенности

Очевидно, что по многим позициям украинский топ пересекается с мировым, однако есть и заметные отличия. В частности, в топ-20 сразу четыре сайта с нелицензионным видеоконтентом, а также представлены чисто локальные сервисы — прогноз погоды, большой интернет-магазин и сайт объявлений.

Примечательно, что Украина в целом не отстает от глобальных тенденций. ChatGPT уже входит в топ-10 самых популярных сайтов страны: он пока уступает Pornhub, но уже опережает Wikipedia. В мировом масштабе ChatGPT занимает 4-5 место, тогда как Wikipedia находится на 7-9 позиции, а Pornhub — в диапазоне 8-22 в зависимости от аналитического сервиса. Есть все основания ожидать, что в течение 2026 ChatGPT укрепит свои позиции и в Украине, хотя локальная специфика национального рейтинга, вероятно, сохранится.