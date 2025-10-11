Tesla Cybertruck отримає запатентований надувний дифузор для буксирування причепів

Компанія Tesla подала патентну заявку в США на новий пристрій для пікапа Cybertruck — аеродинамічний надувний дефлектор, призначений для зниження опору повітря при буксируванні причепів. Про це повідомляє видання Electrek.

Згідно з заявкою, конструкція виконана з матеріалу drop stitch, який утворює повітряні герметичні камери між паралельними шарами. Пристрій оснащений системою регулювання тиску і може кріпитися до кузова за допомогою рейкових напрямних, магнітних фіксаторів або швидкознімних кліпс, що забезпечує надійне встановлення.

Дефлектор знаходиться на вантажній платформі Cybertruck і піднімається так, щоб перекривати простір між кабіною та причепом. Таким чином, він продовжує лінію нахилу лобового скла, спрямовуючи потік повітря поверх причепа та зменшуючи турбулентність. За розрахунками інженерів, це дозволить суттєво знизити аеродинамічний опір під час буксирування.

Подібні рішення давно використовуються у вантажівках – там застосовуються повітряні щити, що зменшують розрив між тягачом та напівпричепом. Однак Tesla пропонує мобільну та знімну версію, яку можна встановити або прибрати за потреби.

При цьому подача патенту не гарантує запуск пристрою у виробництво. Програма Cybertruck розвивається повільніше, ніж планувалося, і компанія може відмовитись від додаткових аксесуарів. Тим не менш, ідея демонструє прагнення Tesla підвищити ефективність і дальність буксирування електропікапа.

Раніше повідомлялося, що проти Tesla подано позов, пов’язаний із конструкцією дверей Cybertruck, через яку, за даними ЗМІ, загинули троє студентів.