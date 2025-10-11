Tesla Cybertruck получит запатентованный надувной диффузор для буксировки прицепов

Компания Tesla подала патентную заявку в США на новое устройство для пикапа Cybertruck — надувной аэродинамический дефлектор, предназначенный для снижения сопротивления воздуха при буксировке прицепов. Об этом сообщает издание Electrek.

Согласно заявке, конструкция выполнена из материала drop stitch, который образует герметичные воздушные камеры между параллельными слоями. Устройство оснащено системой регулировки давления и может крепиться к кузову с помощью рельсовых направляющих, магнитных фиксаторов или быстросъёмных клипс, что обеспечивает надёжную установку.

Дефлектор располагается на грузовой платформе Cybertruck и поднимается так, чтобы перекрывать пространство между кабиной и прицепом. Таким образом, он продолжает линию наклона лобового стекла, направляя поток воздуха поверх прицепа и уменьшая турбулентность. По расчётам инженеров, это позволит существенно снизить аэродинамическое сопротивление при буксировке.

Подобные решения давно используются в грузовиках — там применяются воздушные щиты, уменьшающие разрыв между тягачом и полуприцепом. Однако Tesla предлагает мобильную и съёмную версию, которую можно установить или убрать при необходимости.

При этом подача патента не гарантирует запуск устройства в производство. Программа Cybertruck развивается повільніше, ніж планувалось, и компания может отказаться от дополнительных аксессуаров. Тем не менее идея демонстрирует стремление Tesla повысить эффективность и дальность буксировки электропикапа.

Ранее сообщалось, что против Tesla подан иск, связанный с конструкцией дверей Cybertruck, из-за которой, по данным СМИ, погибли трое студентов.