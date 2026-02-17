  

Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон з батареєю на 8000 мАг та AMOLED-екраном 144 Гц

17.02.26

Tecno Pova Curve 2 5G

 

Китайська компанія Tecno оголосила про випуск бюджетного субфлагманського смартфона Pova Curve 2 5G. Новинка стала продовженням моделі Pova Curve 5G та отримала ряд оновлень у технічних характеристиках та конструкції.

 

Пристрій оснащений вигнутим AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,78 дюйми з частотою оновлення 144 Гц і заявленою яскравістю яскравості до 4500 нит. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i. Товщина корпусу становить 7,42 мм, при цьому смартфон обладнаний акумулятором ємністю 8000 мА·год, який, за заявою виробника, забезпечує до двох днів активного використання. Підтримується швидке заряджання потужністю 45 Вт.

 

Апаратна платформа та програмне забезпечення

 

В основі пристрою лежить процесор MediaTek Dimensity 7100. Смартфон поставляється з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом 128 або 256 ГБ стандарту UFS 2.2. Модель працює під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою HiOS 16.

 

Основна камера включає модуль на 50 Мп та додатковий макросенсор на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 Мп і призначена для відеозв’язку та повсякденної зйомки. Набір камер орієнтований на базові сценарії використання.

 

Додаткові особливості та доступність

 

Смартфон отримав захист корпусу за стандартом IP65 та оснащений фірмовими чіпами G1 та SE1, призначеними для покращення якості сигналу. Дизайн пристрою виконаний у стилістиці, натхненній космічними кораблями, із трикутним модулем основної камери.

 

Tecno Pova Curve 2 5G випускається у колірних варіантах Mystic Purple, Melting Silver та Storm Titanium. На даний момент пристрій продається лише на ринку Індія, де його вартість становить близько 310 доларів у перерахунку з місцевої валюти.


