Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц   

Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц17.02.26
Китайская компания Tecno объявила о выпуске бюджетного субфлагманского смартфона Pova Curve 2 5G. Новинка стала продолжением модели Pova Curve 5G и получила ряд обновлений в технических характеристиках и конструкции.
Устройство оснащено изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц и заявленной пиковой яркостью до 4500 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Толщина корпуса составляет 7,42 мм, при этом смартфон оборудован аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до двух дней активного использования. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт.
Аппаратная платформа и программное обеспечение
В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7100. Смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 или 256 ГБ стандарта UFS 2.2. Модель работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16.
Основная камера включает модуль на 50 Мп и дополнительный макросенсор на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп и предназначена для видеосвязи и повседневной съёмки. Набор камер ориентирован на базовые сценарии использования.
Дополнительные особенности и доступность
Смартфон получил защиту корпуса по стандарту IP65 и оснащён фирменными чипами G1 и SE1, предназначенными для улучшения качества сигнала. Дизайн устройства выполнен в стилистике, вдохновлённой космическими кораблями, с треугольным модулем основной камеры.
Tecno Pova Curve 2 5G выпускается в цветовых вариантах Mystic Purple, Melting Silver и Storm Titanium. На данный момент устройство продаётся только на рынке Индия, где его стоимость составляет около 310 долларов в пересчёте с местной валюты.
