Sony LinkBuds Clip Open – Bluetooth навушники у форматі кліпси із захистом IPX4   

Sony LinkBuds Clip Open – Bluetooth навушники у форматі кліпси із захистом IPX426.01.26
Sony випустила LinkBuds Clip Open отримали кліпсове кріплення, що дозволяє фіксувати навушник зовні вуха, не перекриваючи слуховий канал.
Такий формат робить модель зручною для прогулянок містом, занять спортом та роботи в офісі. Навушники підтримують 10-смуговий еквалайзер у програмі Sony Sound Connect, а також пропонують три встановлені режими для різних типів аудіоконтенту.
За комфорт відповідає гнучка С-подібна дужка, яка підлаштовується під форму вуха та забезпечує стабільну посадку навіть за тривалого носіння. Модель доступна в чотирьох кольорах: чорному, сірому, зеленому та лавандовому.
Характеристики навушників Sony LinkBuds Clip Open
Sony LinkBuds Clip Open отримали фірмові технології покращення звуку Sony, включаючи DSEE та алгоритми обробки голосу на базі штучного інтелекту. Для підвищення чіткості розмов використовується датчик кісткової провідності, який допомагає відокремлювати мову від шуму фону. Час автономної роботи LinkBuds Clip Open складає до 9 години на одному заряді, а зарядний кейс додає ще до 28 годин. Також навушники захищені від пилу та води за стандартом IPX4.
Sony LinkBuds Clip Open вже надійшли у продаж у США, Канаді, Великобританії та країнах Євросоюзу за ціною $230, £180 та €200 відповідно.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
Спробуймо розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Sony LinkBuds Clip Open – Bluetooth навушники у форматі кліпси із захистом IPX4 Bluetooth Sony навушники
Sony LinkBuds Clip Open отримали фірмові технології покращення звуку Sony, включаючи DSEE та алгоритми обробки голосу на базі штучного інтелекту.
TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США бізнес соціальні мережі США
TikTok у США тепер контролюється новоствореною структурою TikTok USDS Joint Venture LLC. Завершення угоди стало можливим після схвалення з боку влади США та Китаю
TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США
Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн
Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера
Сервіс CreepyLink дасть створити підозрілі короткі посилання
Honda Base Station – концепт туристичного причепа будинку на колесах
Garmin Approach J1 – розумний годинник для гольфу
Київстар купує частину бізнесу Comfy
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam