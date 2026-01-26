  

Sony LinkBuds Clip Open – Bluetooth навушники у форматі кліпси із захистом IPX4

26.01.26

Sony LinkBuds Clip Open

 

Sony випустила LinkBuds Clip Open отримали кліпсове кріплення, що дозволяє фіксувати навушник зовні вуха, не перекриваючи слуховий канал.

 

Такий формат робить модель зручною для прогулянок містом, занять спортом та роботи в офісі. Навушники підтримують 10-смуговий еквалайзер у програмі Sony Sound Connect, а також пропонують три встановлені режими для різних типів аудіоконтенту.

 

За комфорт відповідає гнучка С-подібна дужка, яка підлаштовується під форму вуха та забезпечує стабільну посадку навіть за тривалого носіння. Модель доступна в чотирьох кольорах: чорному, сірому, зеленому та лавандовому.

 

Sony LinkBuds Clip Open

 

Характеристики навушників Sony LinkBuds Clip Open

 

Sony LinkBuds Clip Open отримали фірмові технології покращення звуку Sony, включаючи DSEE та алгоритми обробки голосу на базі штучного інтелекту. Для підвищення чіткості розмов використовується датчик кісткової провідності, який допомагає відокремлювати мову від шуму фону. Час автономної роботи LinkBuds Clip Open складає до 9 години на одному заряді, а зарядний кейс додає ще до 28 годин. Також навушники захищені від пилу та води за стандартом IPX4.

 

Sony LinkBuds Clip Open вже надійшли у продаж у США, Канаді, Великобританії та країнах Євросоюзу за ціною $230, £180 та €200 відповідно.


