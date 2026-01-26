  

Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4

26.01.26

Sony LinkBuds Clip Open

 

Sony выпустила LinkBuds Clip Open получили клипсовое крепление, которое позволяет фиксировать наушник снаружи уха, не перекрывая слуховой канал.

 

Такой формат делает модель удобной для прогулок по городу, занятий спортом и работы в офисе. Наушники поддерживают 10-полосный эквалайзер в приложении Sony Sound Connect, а также предлагают три предустановленных режима для разных типов аудиоконтента.

 

За комфорт отвечает гибкая С-образная дужка, которая подстраивается под форму уха и обеспечивает стабильную посадку даже при длительном ношении. Модель доступна в четырёх цветах: чёрном, сером, зелёном и лавандовом.

 

Sony LinkBuds Clip Open

 

Характеристики наушников Sony LinkBuds Clip Open

 

Sony LinkBuds Clip Open получили фирменные технологии улучшения звука Sony, включая DSEE и алгоритмы обработки голоса на базе искусственного интеллекта. Для повышения чёткости разговоров используется датчик костной проводимости, который помогает отделять речь от фонового шума. Время автономной работы LinkBuds Clip Open составляет до 9 часов на одном заряде, а зарядный кейс добавляет ещё до 28 часов. Также наушники защищены от пыли и воды по стандарту IPX4.

 

Sony LinkBuds Clip Open уже поступили в продажу в США, Канаде, Великобритании и странах Евросоюза по цене $230, £180 и €200 соответственно.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
799
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
27
comments 0
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
26.01.26 | 16.05
Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4   
Sony LinkBuds Clip Open

Sony LinkBuds Clip Open получили фирменные технологии улучшения звука Sony, включая DSEE и алгоритмы обработки голоса на базе искусственного интеллекта.

26.01.26 | 13.10
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США   
TikTok

TikTok в США теперь контролируется новосозданной структурой TikTok USDS Joint Venture LLC. Завершение сделки стало возможным после одобрения со стороны властей США и Китая

26.01.26 | 16.05
Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4
26.01.26 | 13.10
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США
26.01.26 | 10.17
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
26.01.26 | 07.22
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android 
25.01.26 | 15.09
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
25.01.26 | 09.11
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
24.01.26 | 12.44
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
24.01.26 | 08.13
Sony передает контроль над производством телевизоров Bravia китайской TCL
23.01.26 | 18.47
Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC
23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
23.01.26 | 13.30
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
23.01.26 | 09.55
Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине
23.01.26 | 06.44
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
22.01.26 | 16.59
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam
22.01.26 | 13.28
Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета