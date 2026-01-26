Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4   

Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX426.01.26
Sony выпустила LinkBuds Clip Open получили клипсовое крепление, которое позволяет фиксировать наушник снаружи уха, не перекрывая слуховой канал.
Такой формат делает модель удобной для прогулок по городу, занятий спортом и работы в офисе. Наушники поддерживают 10-полосный эквалайзер в приложении Sony Sound Connect, а также предлагают три предустановленных режима для разных типов аудиоконтента.
За комфорт отвечает гибкая С-образная дужка, которая подстраивается под форму уха и обеспечивает стабильную посадку даже при длительном ношении. Модель доступна в четырёх цветах: чёрном, сером, зелёном и лавандовом.
Характеристики наушников Sony LinkBuds Clip Open
Sony LinkBuds Clip Open получили фирменные технологии улучшения звука Sony, включая DSEE и алгоритмы обработки голоса на базе искусственного интеллекта. Для повышения чёткости разговоров используется датчик костной проводимости, который помогает отделять речь от фонового шума. Время автономной работы LinkBuds Clip Open составляет до 9 часов на одном заряде, а зарядный кейс добавляет ещё до 28 часов. Также наушники защищены от пыли и воды по стандарту IPX4.
Sony LinkBuds Clip Open уже поступили в продажу в США, Канаде, Великобритании и странах Евросоюза по цене $230, £180 и €200 соответственно.
