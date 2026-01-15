Смартфони Samsung Galaxy вже підтримують супутниковий зв’язок Starlink Direct to Cell від Київстар     

Смартфони Samsung Galaxy вже підтримують супутниковий зв’язок Starlink Direct to Cell від Київстар15.01.26
На смартфонах Samsung Galaxy з підтримкою 4G стала доступною технологія Starlink Direct to Cell, впроваджена оператором Київстар. Компанія стала першим оператором у Європі, який відкрив доступ до цього сервісу для всіх абонентів 4G. Запуск на смартфонах Samsung розширює можливості зв’язку в умовах, коли наземна інфраструктура недоступна або працює з перебоями.
Як працює Starlink Direct to Cell
Технологія поєднує супутниковий канал Starlink з мобільною мережею оператора та дозволяє надсилати та отримувати SMS без використання базових станцій. Такий формат зв’язку розрахований на сценарії, де немає покриття стільникової мережі, зокрема, у віддалених регіонах або під час тривалих знеструмлень. У разі супутниковий канал стає альтернативним способом підтримки базового зв’язку.
Підключення до супутникової мережі
Для підключення до мережі Kyivstar-SpaceX власникам смартфонів Samsung не потрібне додаткове обладнання або спеціальні налаштування. Достатньо перебувати поза зоною дії наземної мобільної мережі та вийти на відкриту місцевість. Якщо у налаштуваннях смартфона увімкнено автоматичний вибір мережі, пристрій самостійно розпізнає супутниковий сигнал та підключиться до нього.
Доступність послуги та умови використання
Starlink Direct to Cell доступна в режимі тестування для всіх абонентів Київстар, які використовують 4G-смартфони, без додаткової оплати в межах тарифних планів, що діють. Заявлене покриття охоплює територію України, за винятком тимчасово окупованих регіонів, прикордонних зон та районів активних бойових дій.
Поточні можливості та подальші плани
На цьому етапі супутниковий зв’язок підтримує обмін SMS-повідомленнями. Надалі розробники планують розширити функціональність сервісу, додавши можливість голосових дзвінків, а також передачі голосових та відеоповідомлень через супутниковий канал.
Сумісність пристроїв
Технологія працює на сумісних моделях смартфонів Samsung Galaxy із підтримкою 4G. Повний список пристроїв, які можуть бути підключені до мережі Starlink Direct to Cell, оприлюднено на офіційних ресурсах. Інформацію про подальші оновлення та розвиток сервісу компанії публікуватимуть у своїх офіційних каналах.
