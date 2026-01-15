Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар

На смартфонах Samsung Galaxy с поддержкой 4G стала доступна технология Starlink Direct to Cell, внедренная оператором Киевстар. Компания стала первым оператором в Европе, открывшим доступ к этому сервису для всех абонентов 4G. Запуск решения на смартфонах Samsung расширяет возможности связи в условиях, когда наземная инфраструктура недоступна или работает с перебоями.

Как работает Starlink Direct to Cell

Технология объединяет спутниковый канал Starlink с мобильной сетью оператора и позволяет отправлять и получать SMS без использования базовых станций. Такой формат связи рассчитан на сценарии, в которых отсутствует покрытие сотовой сети, в частности, в удаленных регионах или во время длительных обесточений. В таких условиях спутниковый канал становится альтернативным способом поддержания базовой связи.

Подключение к спутниковой сети

Для подключения к сети Kyivstar-SpaceX владельцам смартфонов Samsung не требуется дополнительное оборудование или специальные настройки. Достаточно находиться вне зоны действия наземной мобильной сети и выйти на открытую местность. Если в настройках смартфона включен автоматический выбор сети, устройство самостоятельно распознает спутниковый сигнал и подключится к нему.

Доступность услуги и условия использования

Starlink Direct to Cell доступна в режиме тестирования для всех абонентов Киевстар, использующих 4G-смартфоны, без дополнительной оплаты в пределах действующих тарифных планов. Заявленное покрытие охватывает территорию Украины, за исключением временно оккупированных регионов, приграничных зон и районов активных боевых действий.

Текущие возможности и дальнейшие планы

На этом этапе спутниковая связь поддерживает обмен SMS-сообщениями. В дальнейшем разработчики планируют расширить функциональность сервиса, добавив возможность голосовых звонков, а также передачи голосовых и видеосообщений через спутниковый канал.

Совместимость устройств

Технология работает на совместимых моделях смартфонов Samsung Galaxy с поддержкой 4G. Полный список устройств, которые могут подключаться к сети Starlink Direct to Cell, обнародован на официальных ресурсах. Информацию о дальнейших обновлениях и развитии сервиса компании будут публиковать в своих официальных каналах.