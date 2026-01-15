Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар     

Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар15.01.26
На смартфонах Samsung Galaxy с поддержкой 4G стала доступна технология Starlink Direct to Cell, внедренная оператором Киевстар. Компания стала первым оператором в Европе, открывшим доступ к этому сервису для всех абонентов 4G. Запуск решения на смартфонах Samsung расширяет возможности связи в условиях, когда наземная инфраструктура недоступна или работает с перебоями.
Как работает Starlink Direct to Cell
Технология объединяет спутниковый канал Starlink с мобильной сетью оператора и позволяет отправлять и получать SMS без использования базовых станций. Такой формат связи рассчитан на сценарии, в которых отсутствует покрытие сотовой сети, в частности, в удаленных регионах или во время длительных обесточений. В таких условиях спутниковый канал становится альтернативным способом поддержания базовой связи.
Подключение к спутниковой сети
Для подключения к сети Kyivstar-SpaceX владельцам смартфонов Samsung не требуется дополнительное оборудование или специальные настройки. Достаточно находиться вне зоны действия наземной мобильной сети и выйти на открытую местность. Если в настройках смартфона включен автоматический выбор сети, устройство самостоятельно распознает спутниковый сигнал и подключится к нему.
Доступность услуги и условия использования
Starlink Direct to Cell доступна в режиме тестирования для всех абонентов Киевстар, использующих 4G-смартфоны, без дополнительной оплаты в пределах действующих тарифных планов. Заявленное покрытие охватывает территорию Украины, за исключением временно оккупированных регионов, приграничных зон и районов активных боевых действий.
Текущие возможности и дальнейшие планы
На этом этапе спутниковая связь поддерживает обмен SMS-сообщениями. В дальнейшем разработчики планируют расширить функциональность сервиса, добавив возможность голосовых звонков, а также передачи голосовых и видеосообщений через спутниковый канал.
Совместимость устройств
Технология работает на совместимых моделях смартфонов Samsung Galaxy с поддержкой 4G. Полный список устройств, которые могут подключаться к сети Starlink Direct to Cell, обнародован на официальных ресурсах. Информацию о дальнейших обновлениях и развитии сервиса компании будут публиковать в своих официальных каналах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар Samsung Киевстар смартфон события в Украине телеком
На смартфонах Samsung Galaxy с поддержкой 4G стала доступна технология Starlink Direct to Cell, внедренная оператором Киевстар. Компания стала первым оператором в Европе, открывшим доступ к этому сервису для всех абонентов 4G
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год Ajax
В 2025 году компания Ajax Systems, работая в условиях постоянных вызовов, зафиксировала ряд результатов, существенно повлиявших как на собственную экосистему продуктов, так и на рынок электронной безопасности в целом
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год
Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще
Meizu 22 Next — компактный ИИ-датчик настроения пользователя
Что представила Motorola на CES 2026
Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км
Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA
Игровой смартфон RedMagic 11 Air получил 6,85” OLED-дисплей и чипсет Snapdragon 8 Elite с жидкостной системой охлаждения
Razer представила голографического помощника Project AVA с искусственным интеллектом
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты
ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов