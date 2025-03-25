SK Hynix анонсувала нове покоління 12-шарової швидкісної пам’яті HBM4 та HBM3E25.03.25
На конференції Nvidia GTC 2025 компанія SK Hynix представила прототипи пам’яті HBM4, що посилило її позиції на ринку та створило додаткові труднощі для Samsung.
За наявною інформацією SK Hynix вже утримує лідерство в сегменті HBM3E, поставляючи основну частину цих модулів для NVIDIA. У той же час, Samsung досі не змогла отримати схвалення на свою версію HBM3E, що призвело до фінансових втрат і змусило компанію зосередитися на розробці HBM4, щоб уникнути колишніх невдач.
Крім нових прототипів HBM4, SK Hynix також представила 12-шарові модулі HBM3E, які на даний момент є найбільш технологічно сучасними на ринку. Початок масового виробництва HBM4 заплановано на другу половину 2025 року, що може ще більше зміцнити позиції SK Hynix. Samsung, у свою чергу, прискорила підготовку до випуску HBM4, розраховуючи завершити роботи у першій половині року, що на шість місяців випереджає раніше заплановані терміни.
Південнокорейська компанія SK Hynix на саміті Flash Memory Summit 2024 представила нові рішення для зберігання даних, включаючи передову універсальну флеш-пам’ять UFS 4.1 ємністю 512 ГБ і 1 ТБ, а також інноваційну пам’ять ZUFS 4.0, призначену для покращеної обробки додатків на основі мистецтв.
Флеш-пам’ять UFS 4.1 створена на базі 321-шарової флеш-пам’яті V9 з використанням технології TLC NAND, що забезпечує високу швидкість передачі даних до 2,4 Гбіт/с. Також були представлені більш ємні зразки V9 об’ємом 2 ТБ з технологією QLC, що досягають швидкості 3,2 Гбіт/с, та високошвидкісні версії V9H об’ємом 1 ТБ з показником 3,6 Гбіт/с. Ці рішення обіцяють значно підвищити продуктивність зберігання даних у смартфонах та інших електронних пристроях.
Крім цього, новий тип пам’яті ZUFS 4.0 (Zoned Universal Flash Storage) об’ємом 512 ГБ та 1 ТБ відрізняється оптимізацією для програм на основі ІІ, що збільшує швидкість роботи операційної системи смартфонів. Пам’ять ZUFS 4.0 є вдосконаленою NAND-технологією, яка повинна запропонувати більш високу продуктивність у порівнянні зі стандартною флеш-пам’яттю UFS.
SK Hynix планує впровадити нові чіпи UFS 4.1 у майбутні моделі смартфонів, такі як Galaxy S25 Ultra, що може зробити їх одними з найпотужніших пристроїв на ринку щодо продуктивності та швидкості роботи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Розкажемо про ще один цікавий мікрофон для запису подкастів та відеоблогів. Ugreen CM769 – бюджетна модель, подивимося, як вона справляється із записом голосу та звуків.
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
SK Hynix анонсувала нове покоління 12-шарової швидкісної пам’яті HBM4 та HBM3E Nvidia SK Hynix
На конференції Nvidia GTC 2025 компанія SK Hynix представила прототипи пам’яті HBM4, що посилило її позиції на ринку та створило додаткові труднощі для Samsung.
Пилосос Roborock Saros Z70 з роботизованою рукою буде коштувати $1899 розумний будинок
Roborock Saros Z70 оснащений роботизованою рукою, яка здатна піднімати дрібні предмети, розкидані по підлозі, та звільняти шлях для подальшого збирання.
Nvidia представила суперкомп’ютери DGX Spark та DGX Station для роботи з мфасштабними моделями ШІ
Смартфон Google Pixel 9a представили раніше через витік. Ціна – $500, старт продажів – у квітні
Ведучі Top Gear та Grand Tour знімуть нове автошоу
Електрокар Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобілів менш ніж за рік
Xbox 360 виявилося легко зламати за допомогою USB-флешки
Tesla Autopilot не бачить намальованих доріг та дітей у тумані через використання камер без лідарів
Asus: Програма винагород ROG Elite Rewards доступна в Україні
Летсплеї та відеоблогери шкодять продажам ігор
Альтернативою Starlink для армії України стане європейський Eutelsat