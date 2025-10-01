Штучний інтелект у Microsoft Word, PowerPoint та Excel працюватиме замість користувача?01.10.25
Microsoft представила «вайб-робота» для Office – новий рівень взаємодії зі штучним інтелектом у Word, Excel та PowerPoint. Замість написання коду користувачі отримують агентів, які самостійно виконують завдання, доки результат не буде задовільним.
Excel: агент-аналітик
В Excel новий режим дозволяє навіть новачкам працювати зі складними даними. AI-агент на основі моделей OpenAI сам вибирає формули, створює таблиці, будує графіки та перевіряє проміжні результати. Наприклад, можна попросити провести аналіз продажу та підготувати візуалізації для бізнес-звітності — все виконає Copilot.
Word: лист у форматі діалогу
У Word користувачеві достатньо сформулювати мету: “підсумувати відгуки клієнтів” або “виділити ключові тенденції”. Copilot створює текст, уточнює деталі та пропонує кілька варіантів виконання, перетворюючи роботу з документами на діалог.
PowerPoint: агент для презентацій
Окремий офісний агент тепер здатний створювати презентації у PowerPoint та документи Word прямо з чату Copilot. Microsoft зазначає, що раніше презентації були «слабким місцем» AI-інструментів, але новий агент дозволяє створювати саме ті матеріали, на які очікує користувач.
Доступність
Нові можливості поступово стають доступними передплатникам Microsoft 365 Copilot Personal та Family. Спочатку функції з’являються у веб-версіях, пізніше – у десктопних програмах. Офісний агент стартує в США і поки що працює тільки англійською мовою.
