Искусственный интеллект в Microsoft Word, PowerPoint и Excel будет работать вместо пользователя?

Microsoft представила «вайб-робота» для Office — новый уровень взаимодействия с искусственным интеллектом в Word, Excel и PowerPoint. Вместо написания кода пользователи получают агентов, которые самостоятельно выполняют задачи, пока результат не будет удовлетворительным.

Excel: агент-аналитик

В Excel новый режим позволяет даже новичкам работать со сложными данными. AI-агент на основе моделей OpenAI сам выбирает формулы, создаёт таблицы, строит графики и проверяет промежуточные результаты. Например, можно попросить провести анализ продаж и подготовить визуализации для бизнес-отчётности — всё выполнит Copilot.

Word: письмо в формате диалога

В Word пользователю достаточно сформулировать цель: «подытожить отзывы клиентов» или «выделить ключевые тенденции». Copilot создаёт текст, уточняет детали и предлагает несколько вариантов выполнения, превращая работу с документами в диалог.

PowerPoint: агент для презентаций

Отдельный офисный агент теперь способен создавать презентации в PowerPoint и документы Word прямо из чата Copilot. Microsoft отмечает, что раньше презентации были «слабым местом» AI-инструментов, но новый агент позволяет создавать именно те материалы, которых ожидает пользователь.

Доступность

Новые возможности постепенно становятся доступны подписчикам Microsoft 365 Copilot Personal и Family. Сначала функции появляются в веб-версиях, позже — в десктопных приложениях. Офисный агент стартует в США и пока работает только на английском языке.