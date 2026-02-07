Штучному інтелекту довірили керувати марсоходом Perseverance  

Штучному інтелекту довірили керувати марсоходом Perseverance07.02.26
Через велику затримку проходження сигналу від Землі до Марса, яка становить від 3 до 22 хвилин в залежності від взаємного розташування планет на орбіті, пряме управління марсоходами за допомогою джойстика неможливо. Тому донедавна управління здійснювалося в напівавтоматичному режимі — оператори оцінювали місцевість та задавали навігаційні точки, якими рухався ровер. Саме тому всі марсіанські апарати переміщуються так повільно приблизно по 100 метрів на добу. На початку грудня 2025 NASA провела експеримент, в якому доручила ІІ створити маршрут для ровера Perseverance. Про це агентство повідомило 30 січня 2026 року.
Неназвана генеративна ІІ модель проаналізувала високоякісні знімки марсіанської поверхні з камери HiRISE, встановленої на борту апарату Mars Reconnaissance Orbiter, а також цифрову модель висот ділянки, де зараз знаходиться ровер Perseverance. Після визначення критично важливих особливостей місцевості – виходів корінних порід та скель, небезпечних валунових полів, піщаних ділянок та інших – ІІ без втручання людини створив для марсоходу безперервний шлях із зазначеними маршрутними точками.
Спочатку фахівці Jet Propulsion Laboratory, які створили та керують ровером, перевірили роботу ІІ-алгоритмів на віртуальній моделі Perseverance на Землі, після чого передали дані на Марс. Із завантаженим ІІ-маршрутом 8 та 10 грудня 2025 року ровер без жодних проблем подолав 210 та 246 метрів відповідно. Це ще не абсолютний рекорд, який складає 411 метрів на добу, але гідний результат.
