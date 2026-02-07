Искусственному интеллекту доверили управлять марсоходом Perseverance

Из-за большой задержки прохождения сигнала от Земли до Марса, которая составляет от 3 до 22 минут в зависимости от взаимного расположения планет на орбите, прямое управление марсоходами с помощью джойстика невозможно. Поэтому до недавнего времени управление осуществлялось в полуавтоматическом режиме — операторы оценивали местность и задавали навигационные точки, по которым двигался ровер. Именно поэтому все марсианские аппараты перемещаются так медленно — примерно по 100 метров в сутки. В начале декабря 2025 года NASA провела эксперимент, в котором поручила ИИ создать маршрут для ровера Perseverance. Об этом агентство сообщило 30 января 2026 года.

Неназванная генеративная ИИ-модель проанализировала высококачественные снимки марсианской поверхности с камеры HiRISE, установленной на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, а также цифровую модель высот участка, где сейчас находится ровер Perseverance. После определения критически важных особенностей местности — выходов коренных пород и скал, опасных валунных полей, песчаных участков и других — ИИ без вмешательства человека создал для марсохода непрерывный путь с указанными маршрутными точками.

Сначала специалисты Jet Propulsion Laboratory, которые создали и управляют ровером, проверили работу ИИ-алгоритмов на виртуальной модели Perseverance на Земле, после чего передали данные на Марс. С загруженным ИИ-маршрутом 8 и 10 декабря 2025 года ровер без каких-либо проблем преодолел 210 и 246 метров соответственно. Это ещё не абсолютный рекорд, который составляет 411 метров в сутки, но довольно достойный результат.