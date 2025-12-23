Шахраї продають оперативну пам’ять DDR4 під виглядом DDR5

Шахраї продають оперативну пам’ять DDR4 під виглядом DDR523.12.25
На тлі глобального дефіциту оперативної пам’яті у мережі фіксують нові випадки шахрайства з боку продавців. Користувачі повідомляють, що під виглядом та за ціною модулів DDR5 їм продають старішу пам’ять DDR4, замасковану під сучасний стандарт.
Черговий інцидент описав користувач Reddit, який замовив модуль Corsair Vengeance DDR5, проте не зміг встановити його у материнську плату – планка фізично не підійшла до слота. Пізніше з’ясувалося, що під радіатором, оформленим у стилі DDR5, ховався модуль DDR4. Покупцеві вдалося повернути гроші, але сам випадок став другим за короткий проміжок часу.
Експерти звертають увагу, що відмінити підміну можна навіть без спеціального обладнання. DDR4 і DDR5 мають різне розташування вирізу на контактному майданчику, а також відмінності в компонуванні елементів на друкованій платі. Додаткову перевірку рекомендується проводити вже після встановлення, звіряючи параметри пам’яті у системних утилітах.
Фахівці радять набувати оперативної пам’яті тільки у перевірених продавців та уважно оглядати модулі перед встановленням. На тлі дефіциту, що триває, ризик подібних схем, за їх оцінкою, буде тільки зростати і може зберігатися протягом декількох років.
