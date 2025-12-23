Мошенники продают оперативную память DDR4 под видом DDR5

Мошенники продают оперативную память DDR4 под видом DDR523.12.25
На фоне глобального дефицита оперативной памяти в сети фиксируют новые случаи мошенничества со стороны продавцов. Пользователи сообщают, что под видом и по цене модулей DDR5 им продают более старую память DDR4, замаскированную под современный стандарт.
Очередной инцидент описал пользователь Reddit, который заказал модуль Corsair Vengeance DDR5, однако не смог установить его в материнскую плату — планка физически не подошла к слоту. Позднее выяснилось, что под радиатором, оформленным в стиле DDR5, скрывался модуль DDR4. Покупателю удалось вернуть деньги, но сам случай стал уже вторым за короткий промежуток времени.
Эксперты обращают внимание, что отличить подмену можно даже без специального оборудования. У DDR4 и DDR5 разное расположение выреза на контактной площадке, а также отличия в компоновке элементов на печатной плате. Дополнительную проверку рекомендуется проводить уже после установки, сверяя параметры памяти в системных утилитах.
Специалисты советуют приобретать оперативную память только у проверенных продавцов и внимательно осматривать модули перед установкой. На фоне продолжающегося дефицита риск подобных схем, по их оценке, будет только расти и может сохраняться в течение нескольких лет.
