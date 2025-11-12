Samsung показала модульні SSD – контролер і пам’ять NAND можна роз’єднати12.11.25
Samsung провела попередню демонстрацію двох нових твердотільних накопичувачів – Detachable AutoSSD AM9C1 E1.A та компактного PM9E1 M.2 22×42, представивши інноваційні рішення для автомобільного та портативного сегментів.
Характеристики Samsung AM9C1 E1.A
Samsung AM9C1 E1.A став розвитком торішнього SSD AM9C1, побудованого на власному 5-нм контролері PCIe 4.0 та флеш-пам’яті V-NAND восьмого покоління. Нова версія отримала модульну конструкцію, в якій контролер та чіпи NAND розділені на два незалежні блоки. Такий формат дозволяє виробникам автомобілів та користувачам замінювати або оновлювати компоненти окремо – наприклад, перейти з PCIe 4.0 на PCIe 5.0 або встановити накопичувач більшої ємності. Поділ також покращує тепловідведення та збільшує термін служби пристрою.
Попередня модель пропонувала об’єм від 128 ГБ до 2 ТБ та забезпечувала швидкість читання до 4,7 ГБ/с та записи до 1,4 ГБ/с. Нова версія E1.A розрахована на застосування в автомобілях із системами автономного керування, де потрібна висока надійність та можливість гнучкої модернізації. Хоча накопичувач створювався спеціально для автомобільної галузі, Samsung може в майбутньому адаптувати модульну концепцію для споживчого ринку.
Характеристики Samsung PM9E1 M.2 22×42
Другий представлений пристрій — Samsung PM9E1 M.2 22×42 — це компактніша версія моделі PM9E1, виконана у форматі 2242, який часто використовується в ультратонких ноутбуках, планшетах і міні-ПК. SSD заснований на 5-нм контролері Samsung Presto та флеш-пам’яті V8 TLC V-NAND, працює за інтерфейсом PCIe 5.0 та демонструє швидкість послідовного читання до 14,8 ГБ/с та запису до 13,4 ГБ/с.
Місткість PM9E1 досягає 4 ТБ, що робить його цікавим варіантом для компактних ігрових пристроїв, хоча офіційно він призначений для OEM-виробників і не надходить у роздрібний продаж. Більш детальну інформацію про нові моделі Samsung обіцяє опублікувати на виставці CES 2026, яка пройде у Лас-Вегасі з 6 по 9 січня.
