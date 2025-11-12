Samsung показала модульные SSD — контролер и память NAND можно рассоеденить

Samsung провела предварительную демонстрацию двух новых твердотельных накопителей — Detachable AutoSSD AM9C1 E1.A и компактного PM9E1 M.2 22×42, представив инновационные решения для автомобильного и портативного сегментов.

Характеристики Samsung AM9C1 E1.A

Samsung AM9C1 E1.A стал развитием прошлогоднего SSD AM9C1, построенного на собственном 5-нм контроллере PCIe 4.0 и флеш-памяти V-NAND восьмого поколения. Новая версия получила модульную конструкцию, в которой контроллер и чипы NAND разделены на два независимых блока. Такой формат позволяет производителям автомобилей и пользователям заменять или обновлять компоненты по отдельности — например, перейти с PCIe 4.0 на PCIe 5.0 или установить накопитель большей ёмкости. Разделение также улучшает теплоотвод и увеличивает срок службы устройства.

Предыдущая модель предлагала объём от 128 ГБ до 2 ТБ и обеспечивала скорость чтения до 4,7 ГБ/с и записи до 1,4 ГБ/с. Новая версия E1.A рассчитана на применение в автомобилях с системами автономного управления, где требуется высокая надёжность и возможность гибкой модернизации. Хотя накопитель создавался специально для автомобильной отрасли, Samsung может в будущем адаптировать модульную концепцию и для потребительского рынка.

Характеристики Samsung PM9E1 M.2 22×42

Второй представленное устройство — Samsung PM9E1 M.2 22×42 — это более компактная версия модели PM9E1, выполненная в формате 2242, который часто используется в ультратонких ноутбуках, планшетах и мини-ПК. SSD основан на 5-нм контроллере Samsung Presto и флеш-памяти V8 TLC V-NAND, работает по интерфейсу PCIe 5.0 и демонстрирует скорость последовательного чтения до 14,8 ГБ/с и записи до 13,4 ГБ/с.

Ёмкость PM9E1 достигает 4 ТБ, что делает его интересным вариантом для компактных игровых устройств, хотя официально он предназначен для OEM-производителей и не поступает в розничную продажу. Более подробную информацию о новых моделях Samsung обещает опубликовать на выставке CES 2026, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.