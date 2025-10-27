Samsung Odyssey OLED G50SF – напрочуд недорогий ігровий 27″ монітор за $370

Компанія Samsung представила новий 27-дюймовий ігровий монітор Odyssey OLED G50SF, який позиціонується як доступніша версія моделі Odyssey OLED.

Пристрій отримав 27-дюймову QD-OLED-панель з роздільною здатністю QHD (2560×1440 пікселів), частотою оновлення до 180 Гц та часом відгуку 0,03 мс (GTG). Максимальна яскравість становить 200 кд/м2, мінімальна – 190 кд/м2, а контрастність досягає 1 000 000:1. Виробник заявляє охоплення колірного простору DCI-P3 на рівні 99%.

Модель підтримує відтворення контенту у форматі HDR10, а також технології синхронізації AMD FreeSync та G-Sync, що зменшують розрив кадрів під час гри. Крім того, передбачені функції Glare-Free, Eye Saver Mode, Flicker. Кути огляду становлять 178 градусів як по горизонталі, так і по вертикалі.

У наборі інтерфейсів монітора – один порт DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 та роз’єм для навушників. Енергоспоживання пристрою становить 28 Вт у звичайному режимі та до 78 Вт при максимальному навантаженні.

Підставка дозволяє регулювати нахил екрана в межах від -2 до 15 градусів, також передбачено можливість настінного монтажу за стандартом VESA.

Поки що Samsung Odyssey OLED G50SF доступний лише на китайському ринку, де його ціна становить приблизно 370 доларів США. Очікується, що міжнародний реліз моделі відбудеться ближче до кінця 2025 року.