Samsung Movingstyle TV – телевізор та портативний монітор діагоналлю 27 дюймів

Samsung представила новий телевізор Movingstyle TV, який можна одночасно використовувати як портативний сенсорний монітор. Продаж моделі вже стартував у Південній Кореї за ціною $1035, проте про вихід на інші ринки компанія поки не повідомляє.

Samsung Movingstyle TV оснащений 27-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Його головна особливість полягає в портативному дизайні з ручкою, яка одночасно є підставкою і дозволяє легко переносити пристрій. Екран можна встановлювати як у горизонтальному, так і вертикальному положенні. Вбудований акумулятор забезпечує до трьох годин автономної роботи.

Як програмна платформа Samsung Movingstyle TV використовується Tizen OS з підтримкою голосових асистентів Bixby та Google Assistant. Для звуку передбачено два динаміки потужністю по 10 Вт. Крім того, телевізор отримав підтримку Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.3, а також порти для підключення зовнішніх пристроїв: два USB-C та один HDMI.

Характеристики Samsung Movingstyle TV

27 дюймів, роздільна здатність 2560×1440 пікселів, частота оновлення 120 Гц.

Переносний дизайн з ручкою-підставкою, можливе встановлення в портретному або альбомному режимі.

Вбудований акумулятор працює до 3 годин без заряджання.

ОС Tizen OS з голосовими помічниками Bixby та Google Assistant.

Звук: два динаміки по 10 Вт.

Порти: 2×USB-C, 1×HDMI.

Бездротові модулі: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3.