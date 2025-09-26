Samsung Movingstyle TV — телевизор и портативный монитор диагональю 27 дюймов26.09.25
Samsung представила новый телевизор Movingstyle TV, который одновременно можно использовать как портативный сенсорный монитор. Продажи модели уже стартовали в Южной Корее по цене $1035, однако о выходе на другие рынки компания пока не сообщает.
Samsung Movingstyle TV оснащён 27-дюймовым экраном с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Его главная особенность заключается в портативном дизайне с ручкой, которая одновременно служит подставкой и позволяет легко переносить устройство. Экран можно устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Встроенный аккумулятор обеспечивает до трёх часов автономной работы.
В качестве программной платформы Samsung Movingstyle TV используется Tizen OS с поддержкой голосовых ассистентов Bixby и Google Assistant. Для звука предусмотрены два динамика мощностью по 10 Вт. Кроме того, телевизор получил поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, а также порты для подключения внешних устройств: два USB-C и один HDMI.
Характеристики Samsung Movingstyle TV
- 27 дюймов, разрешение 2560×1440 пикселей, частота обновления 120 Гц.
- Переносной дизайн с ручкой-подставкой, возможна установка в портретном или альбомном режиме.
- Встроенный аккумулятор работает до 3 часов без подзарядки.
- ОС Tizen OS с голосовыми ассистентами Bixby и Google Assistant.
- Звук: два динамика по 10 Вт.
- Порты: 2×USB-C, 1×HDMI.
- Беспроводные модули: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3.
