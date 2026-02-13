Samsung Galaxy S26 представлять 25 лютого 2026 року. Якими будуть нові флагмани?

Компанія Samsung оголосила проведення презентації Galaxy Unpacked, яка відбудеться 25 лютого. В рамках заходу очікується офіційний анонс нової лінійки смартфонів Galaxy S26.

Коли покажуть Samsung Galaxy S26

Презентація Samsung Galaxy S26 пройде в Сан-Франциско і розпочнеться о 10:00 за місцевим часом. За попередніми даними, компанія не планує вносити істотних змін до зовнішнього вигляду пристроїв порівняно з попереднім поколінням. Смартфони Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra, як очікується, збережуть плоскі фронтальні дисплеї та рамки із закругленими кутами. Основний блок камер буде розміщений у капсулоподібному модулі на задній панелі. На відміну від недавніх змін у дизайні iPhone 17 Pro порівняно з iPhone 16 Pro, основний акцент у новій серії Samsung буде зроблено на дисплеях, процесорах та датчиках камер.

Якими будуть характеристики Samsung Galaxy S26

Повідомляється, що всі моделі лінійки Galaxy S26 отримають новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. При цьому, за інформацією корейського видання Yonhap, в окремих версіях пристроїв може використовуватися чіп Samsung Exynos 2600. У будь-якому випадку нове покоління смартфонів має продемонструвати приріст продуктивності щодо. Варіанти зі Snapdragon 8 Elite Gen 5, як очікується, ефективніше справлятимуться із завданнями обробки даних за рахунок вбудованих можливостей штучного інтелекту.

Найбільш помітні зміни між Galaxy S26 та Galaxy S25 можуть торкнутися дисплея. За даними інсайдера Ice Universe, базова модель може отримати екран діагоналлю 6,3 дюйми з роздільною здатністю FHD+ замість 6,2 дюйми у попередника. Також очікується наявність 12 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачів на 256 чи 512 ГБ та акумулятора ємністю 4300 мА·год. Основна камера, ймовірно, збереже колишню конфігурацію: головний сенсор на 50 Мп, надширококутний модуль на 12 Мп, об’єктив на 10 Мп і фронтальну камеру на 12 Мп.

Зміни у моделі Galaxy S26+ можуть виявитися мінімальними. Крім нового процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, пристрій, за наявними даними, отримає той же 6,7-дюймовий дисплей FHD+, акумулятор на 4900 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та аналогічний набір камер, як у базової версії Galaxy S26.

Відмінності між моделями Samsung Galaxy S26

У той же час, відмінності між Galaxy S26 Ultra і попередньою моделлю можуть бути більш помітними. За інформацією Android Headlines, блок камер нового смартфону буде трохи виступати і отримає оновлене металеве оздоблення. Також передбачається, що Samsung може повернутися до алюмінієвого корпусу Galaxy S26 Ultra після використання титану в моделях Galaxy S24 Ultra і Galaxy S25 Ultra. Для повноцінної підтримки стандарту Qi2 компанія, як очікується, прибере шар дигітайзера S Pen і впровадить новий спосіб взаємодії зі стілусом. Подробиці про механізм поки не розкриваються, проте передбачається, що користувачі зможуть простіше використовувати аксесуари з підтримкою Qi2 без відмови від стілус.

Чутки про Samsung Galaxy S26

За даними Nieuwemobiel.nl, зображення чохлів із магнітними кільцями вказують на те, що серія Galaxy S26, ймовірно, не отримає вбудованих магнітів для бездротової зарядки. Незважаючи на те, що стандарт Qi2 з магнітним вирівнюванням був представлений кілька років тому, Samsung досі не впровадила його у свої смартфони.

Модель Galaxy S26 Edge, за попередніми даними, отримає дещо змінений дизайн. Пристрій оснастять великим прямокутним блоком камер, який формою буде нагадувати рішення, що використовуються в смартфонах Google Pixel, а також опуклим овальним логотипом. Товщина корпусу може зменшитися до 5,5 мм порівняно з 5,8 мм у Galaxy S25 Edge.

Що ще покажуть разом із Samsung Galaxy S26

Крім смартфонів, компанія може представити нові бездротові навушники Galaxy Buds 4 і Galaxy Buds 4 Pro. Очікується, що вони отримають компактніший корпус і оновлену форму ніжок. Обидві версії, за наявною інформацією, підтримуватимуть керування за допомогою жестів голови для відповіді на дзвінки та їх відхилення. Також у навушниках може з’явитись новий чіп Ultra Wideband, який спростить їх пошук через сервіс Google Find Hub.

Раніше повідомлялося, що за три тижні до презентації серії Galaxy S26 компанія переходить до активної фази просування пристроїв. Крім того, зображення магнітних чохлів дозволили заздалегідь оцінити можливий дизайн смартфонів та підтвердили дату проведення презентації.