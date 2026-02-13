Samsung Galaxy S26 представлять 25 лютого 2026 року. Якими будуть нові флагмани?13.02.26
Компанія Samsung оголосила проведення презентації Galaxy Unpacked, яка відбудеться 25 лютого. В рамках заходу очікується офіційний анонс нової лінійки смартфонів Galaxy S26.
Коли покажуть Samsung Galaxy S26
Презентація Samsung Galaxy S26 пройде в Сан-Франциско і розпочнеться о 10:00 за місцевим часом. За попередніми даними, компанія не планує вносити істотних змін до зовнішнього вигляду пристроїв порівняно з попереднім поколінням. Смартфони Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra, як очікується, збережуть плоскі фронтальні дисплеї та рамки із закругленими кутами. Основний блок камер буде розміщений у капсулоподібному модулі на задній панелі. На відміну від недавніх змін у дизайні iPhone 17 Pro порівняно з iPhone 16 Pro, основний акцент у новій серії Samsung буде зроблено на дисплеях, процесорах та датчиках камер.
Якими будуть характеристики Samsung Galaxy S26
Повідомляється, що всі моделі лінійки Galaxy S26 отримають новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. При цьому, за інформацією корейського видання Yonhap, в окремих версіях пристроїв може використовуватися чіп Samsung Exynos 2600. У будь-якому випадку нове покоління смартфонів має продемонструвати приріст продуктивності щодо. Варіанти зі Snapdragon 8 Elite Gen 5, як очікується, ефективніше справлятимуться із завданнями обробки даних за рахунок вбудованих можливостей штучного інтелекту.
Найбільш помітні зміни між Galaxy S26 та Galaxy S25 можуть торкнутися дисплея. За даними інсайдера Ice Universe, базова модель може отримати екран діагоналлю 6,3 дюйми з роздільною здатністю FHD+ замість 6,2 дюйми у попередника. Також очікується наявність 12 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачів на 256 чи 512 ГБ та акумулятора ємністю 4300 мА·год. Основна камера, ймовірно, збереже колишню конфігурацію: головний сенсор на 50 Мп, надширококутний модуль на 12 Мп, об’єктив на 10 Мп і фронтальну камеру на 12 Мп.
Зміни у моделі Galaxy S26+ можуть виявитися мінімальними. Крім нового процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, пристрій, за наявними даними, отримає той же 6,7-дюймовий дисплей FHD+, акумулятор на 4900 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та аналогічний набір камер, як у базової версії Galaxy S26.
Відмінності між моделями Samsung Galaxy S26
У той же час, відмінності між Galaxy S26 Ultra і попередньою моделлю можуть бути більш помітними. За інформацією Android Headlines, блок камер нового смартфону буде трохи виступати і отримає оновлене металеве оздоблення. Також передбачається, що Samsung може повернутися до алюмінієвого корпусу Galaxy S26 Ultra після використання титану в моделях Galaxy S24 Ultra і Galaxy S25 Ultra. Для повноцінної підтримки стандарту Qi2 компанія, як очікується, прибере шар дигітайзера S Pen і впровадить новий спосіб взаємодії зі стілусом. Подробиці про механізм поки не розкриваються, проте передбачається, що користувачі зможуть простіше використовувати аксесуари з підтримкою Qi2 без відмови від стілус.
Чутки про Samsung Galaxy S26
За даними Nieuwemobiel.nl, зображення чохлів із магнітними кільцями вказують на те, що серія Galaxy S26, ймовірно, не отримає вбудованих магнітів для бездротової зарядки. Незважаючи на те, що стандарт Qi2 з магнітним вирівнюванням був представлений кілька років тому, Samsung досі не впровадила його у свої смартфони.
Модель Galaxy S26 Edge, за попередніми даними, отримає дещо змінений дизайн. Пристрій оснастять великим прямокутним блоком камер, який формою буде нагадувати рішення, що використовуються в смартфонах Google Pixel, а також опуклим овальним логотипом. Товщина корпусу може зменшитися до 5,5 мм порівняно з 5,8 мм у Galaxy S25 Edge.
Що ще покажуть разом із Samsung Galaxy S26
Крім смартфонів, компанія може представити нові бездротові навушники Galaxy Buds 4 і Galaxy Buds 4 Pro. Очікується, що вони отримають компактніший корпус і оновлену форму ніжок. Обидві версії, за наявною інформацією, підтримуватимуть керування за допомогою жестів голови для відповіді на дзвінки та їх відхилення. Також у навушниках може з’явитись новий чіп Ultra Wideband, який спростить їх пошук через сервіс Google Find Hub.
Раніше повідомлялося, що за три тижні до презентації серії Galaxy S26 компанія переходить до активної фази просування пристроїв. Крім того, зображення магнітних чохлів дозволили заздалегідь оцінити можливий дизайн смартфонів та підтвердили дату проведення презентації.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Samsung Galaxy S26 представлять 25 лютого 2026 року. Якими будуть нові флагмани? Samsung смартфон
Всі моделі Samsung Galaxy S26 отримають новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а відмінності між Galaxy S26 Ultra та попередньою моделлю можуть бути помітнішими.
Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів Bluetooth Sony навушники
У Sony WF-1000XM6 встановлений новий процесор QN3e, який, як стверджується, працює в 3 рази швидше за попереднє рішення і отримали захист від води та пилу за стандартом IPX4
Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів
Toyota представила свій ігровий двигун Fluorite
Смартфони Oppo A6 оснащені акумулятором 7000 мАг з 1800 циклами заряджання. Ціна – 6 000 грн
Відеодзвінки у WhatsApp з’являться на ПК. Аналог Zoom та Google Meet
Смартфон Samsung Galaxy F70e оснащений процесором Mediatek Dimensity 6300 та батареєю 6000 мАг
SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro – накопичувач з максимальною швидкістю та об’ємом до 4 ТБ
Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів
Дизайнер Apple показав салон першої електричної Ferrari
Uklon працюватиме цілодобово ще у 7 містах України