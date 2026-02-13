Samsung Galaxy S26 представят 25 февраля 2026 года. Какими будут новые флагманы?

Компания Samsung объявила о проведении презентации Galaxy Unpacked, которая состоится 25 февраля. В рамках мероприятия ожидается официальный анонс новой линейки смартфонов Galaxy S26.

Когда покажут Samsung Galaxy S26

Презентация Samsung Galaxy S26 пройдет в Сан-Франциско и начнется в 10:00 по местному времени. По предварительным данным, компания не планирует вносить существенные изменения во внешний вид устройств по сравнению с предыдущим поколением. Смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra, как ожидается, сохранят плоские фронтальные дисплеи и рамки со скругленными углами. Основной блок камер будет размещен в капсулообразном модуле на задней панели. В отличие от недавних изменений в дизайне iPhone 17 Pro по сравнению с iPhone 16 Pro, основной акцент в новой серии Samsung будет сделан на дисплеях, процессорах и датчиках камер.

Какими будут характеристики Samsung Galaxy S26

Сообщается, что все модели линейки Galaxy S26 получат новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом, по информации корейского издания Yonhap, в отдельных версиях устройств может использоваться чип Samsung Exynos 2600. В любом случае новое поколение смартфонов должно продемонстрировать прирост производительности относительно предыдущей серии. Варианты со Snapdragon 8 Elite Gen 5, как ожидается, будут эффективнее справляться с задачами обработки данных за счет встроенных возможностей искусственного интеллекта.

Наиболее заметные изменения между Galaxy S26 и Galaxy S25 могут коснуться дисплея. По данным инсайдера Ice Universe, базовая модель может получить экран диагональю 6,3 дюйма с разрешением FHD+ вместо 6,2 дюйма у предшественника. Также ожидается наличие 12 ГБ оперативной памяти, накопителей на 256 или 512 ГБ и аккумулятора емкостью 4300 мА·ч. Основная камера, вероятно, сохранит прежнюю конфигурацию: главный сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп, телеобъектив на 10 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп.

Изменения в модели Galaxy S26+ могут оказаться минимальными. Помимо нового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 устройство, по имеющимся данным, получит тот же 6,7-дюймовый дисплей FHD+, аккумулятор на 4900 мА·ч, 12 ГБ оперативной памяти и аналогичный набор камер, как у базовой версии Galaxy S26.

Различия между моделями Samsung Galaxy S26

В то же время различия между Galaxy S26 Ultra и предыдущей моделью могут быть более заметными. По информации Android Headlines, блок камер нового смартфона будет немного выступать и получит обновленную металлическую отделку. Также предполагается, что Samsung может вернуться к алюминиевому корпусу в Galaxy S26 Ultra после использования титана в моделях Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra. Для полноценной поддержки стандарта Qi2 компания, как ожидается, уберет слой дигитайзера S Pen и внедрит новый способ взаимодействия со стилусом. Подробности о механизме пока не раскрываются, однако предполагается, что пользователи смогут проще использовать аксессуары с поддержкой Qi2 без отказа от стилуса.

Слухи про Samsung Galaxy S26

По данным Nieuwemobiel.nl, изображения чехлов с магнитными кольцами указывают на то, что серия Galaxy S26, вероятно, не получит встроенных магнитов для беспроводной зарядки. Несмотря на то что стандарт Qi2 с магнитным выравниванием был представлен несколько лет назад, Samsung до сих пор не внедрила его в свои смартфоны.

Модель Galaxy S26 Edge, по предварительным данным, получит немного измененный дизайн. Устройство оснастят крупным прямоугольным блоком камер, который по форме будет напоминать решения, используемые в смартфонах Google Pixel, а также выпуклым овальным логотипом. Толщина корпуса может уменьшиться до 5,5 мм по сравнению с 5,8 мм у Galaxy S25 Edge.

Что еще покажут вместе с Samsung Galaxy S26

Помимо смартфонов компания может представить новые беспроводные наушники Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Ожидается, что они получат более компактный корпус и обновленную форму ножек. Обе версии, по имеющейся информации, будут поддерживать управление с помощью жестов головы для ответа на звонки и их отклонения. Также в наушниках может появиться новый чип Ultra Wideband, который упростит их поиск через сервис Google Find Hub.

Ранее сообщалось, что менее чем за три недели до презентации серии Galaxy S26 компания переходит к активной фазе продвижения устройств. Кроме того, изображения магнитных чехлов позволили заранее оценить возможный дизайн смартфонов и подтвердили дату проведения презентации.