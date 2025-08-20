Samsung Galaxy Buds 3 FE – дешевша версія флагманських навушників20.08.25
Компанія Samsung анонсувала навушники Galaxy Buds 3 FE, які позиціонуються як більш доступна модель у лінійці, проте коштують дорожче за торішню версію — $149,99, що на $50 вище. Продаж розпочнеться 5 вересня, доступні кольори — сірий і чорний.
Головна зміна – оновлений дизайн. Тепер Buds 3 FE зовні ближчий до преміальних моделей Galaxy Buds і нагадують AirPods. Однак зміни торкнулися не лише зовнішнього вигляду.
Підвищена ціна пояснюється покращеною якістю звуку, збільшеним динаміком та оновленою системою активного шумоподавлення (ANC).
Автономність становитиме до 6 годин прослуховування музики з включеним ANC та до 8,5 години без нього. Заряд від кейсу додасть ще 24 чи 30 годин відповідно. У режимі дзвінків Buds 3 FE пропрацюють близько 4 годин без заряджання і до 18 годин з кейсом.
Серед додаткових функцій – швидкий доступ до Galaxy AI на смартфонах Samsung, автоматичне перемикання між пристроями Galaxy, підтримка Find My Earbuds та технологія Crystal Clear Call для більш чіткої передачі голосу.
