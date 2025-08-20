Samsung Galaxy Buds 3 FE — более дешевая версия флагманских наушников

Компания Samsung анонсировала наушники Galaxy Buds 3 FE, которые позиционируются как более доступная модель в линейке, однако стоят дороже прошлогодней версии — $149,99, что на $50 выше. Продажи начнутся 5 сентября, доступные цвета — серый и чёрный.

Главное изменение — обновлённый дизайн. Теперь Buds 3 FE внешне ближе к премиальным моделям Galaxy Buds и напоминают AirPods. Однако изменения коснулись не только внешнего вида.

Повышенная цена объясняется улучшенным качеством звука, увеличенным динамиком и обновлённой системой активного шумоподавления (ANC).

Автономность составит до 6 часов прослушивания музыки с включённым ANC и до 8,5 часов без него. Заряд от кейса добавит ещё 24 или 30 часов соответственно. В режиме звонков Buds 3 FE проработают около 4 часов без подзарядки и до 18 часов с кейсом.

Среди дополнительных функций — быстрый доступ к Galaxy AI на смартфонах Samsung, автоматическое переключение между устройствами Galaxy, поддержка Find My Earbuds и технология Crystal Clear Call для более чёткой передачи голоса.