 

Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600

04.12.25

Samsung Exynos 2600

 

Американський підрозділ Samsung опублікував перший тизер процесора Exynos 2600, фактично підтвердивши його швидкий дебют. Чіп стане ключовою частиною серії Galaxy S26, яка очікується на початку 2026 року, хоча поставлятиметься він не у всіх країнах. Компанія розраховує, що новинка позначить повернення до преміального сегмента після тривалої критики попередніх поколінь за перегрів та нестабільну продуктивність.

 

За даними, які зараз циркулюють в індустрії, Exynos 2600 створюється за 2-нанометровим техпроцесом Gate-All-Around та використовує нову архітектуру, розраховану на підвищення ефективності та стабільності. Передбачено десятиядерну схему з одним ядром до 3,8 ГГц, трьома продуктивними ядрами, що працюють на частоті 3,26 ГГц, та шістьма енергоефективними на 2,76 ГГц. Очікується, що продуктивність зросте приблизно на п’ять відсотків порівняно з попереднім поколінням, а енергоспоживання знизиться на вісім відсотків за більш компактного розміру кристала.

 

Графічна частина виконана на базі архітектури AMD RDNA, адаптованої під мобільні ігри та завдання, пов’язані з обробкою даних для штучного інтелекту. Окремо відзначається нова система тепловідведення Heat Pass Block, покликана зменшити перегрів та обмежити ймовірність тротлінгу під навантаженням. У неофіційних тестах Geekbench процесор набрав понад 3400 балів в одноядерному режимі та перевищив позначку в 11 тисяч балів у багатопоточному випробуванні.

 

На тлі цих даних Samsung прагне випередити конкурентів. Qualcomm та Apple планують перейти на власні 2-нанометрові рішення лише у другій половині 2026 року. Паралельно Samsung Foundry готує використання 2-нанометрового GAA-процесу та в інших напрямках, включаючи контракти з Tesla та виробниками обладнання для майнінгу. У компанії розраховують, що масштабування виробництва дозволить збільшити частку на світовому ринку напівпровідників до 20% до 2027 року.


