Samsung анонсировала первый 2 нм процессор Exynos 2600  

Samsung анонсировала первый 2 нм процессор Exynos 260004.12.25
Американское подразделение Samsung опубликовало первый тизер процессора Exynos 2600, фактически подтвердив его скорый дебют. Чип станет ключевой частью серии Galaxy S26, которая ожидается в начале 2026 года, хотя поставляться он будет не во всех странах. Компания рассчитывает, что новинка обозначит возвращение в премиальный сегмент после длительной критики предыдущих поколений за перегрев и нестабильную производительность.
По данным, которые сейчас циркулируют в индустрии, Exynos 2600 создаётся по 2-нанометровому техпроцессу Gate-All-Around и использует новую архитектуру, рассчитанную на повышение эффективности и стабильности. Предусмотрена десятиядерная схема с одним ядром до 3,8 ГГц, тремя производительными ядрами, работающими на частоте 3,26 ГГц, и шестью энергоэффективными на 2,76 ГГц. Ожидается, что производительность вырастет примерно на пять процентов по сравнению с предыдущим поколением, а энергопотребление снизится на восемь процентов при более компактном размере кристалла.
Графическая часть выполнена на базе архитектуры AMD RDNA, адаптированной под мобильные игры и задачи, связанные с обработкой данных для искусственного интеллекта. Отдельно отмечается новая система теплоотвода Heat Pass Block, призванная уменьшить перегрев и ограничить вероятность троттлинга под нагрузкой. В неофициальных тестах Geekbench процессор набрал свыше 3400 баллов в одноядерном режиме и превысил отметку в 11 тысяч баллов в многопоточном испытании.
На фоне этих данных Samsung стремится опередить конкурентов. Qualcomm и Apple планируют перейти на собственные 2-нанометровые решения только во второй половине 2026 года. Параллельно Samsung Foundry готовит использование 2-нанометрового GAA-процесса и в других направлениях, включая контракты с Tesla и производителями оборудования для майнинга. В компании рассчитывают, что масштабирование производства позволит увеличить долю на мировом рынке полупроводников до двадцати процентов к 2027 году.
