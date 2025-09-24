Розумний годинник Huawei Watch GT 6 і GT 6 Pro отримав титановий корпус, нанокераміку і сапфірове скло

Huawei представила нове покоління розумного годинника – Watch GT 6 і Watch GT 6 Pro. Цього року базова модель випускається у двох розмірах (41 та 46 мм), а версія Pro – лише у 46 мм. Головні зміни торкнулися автономності та можливостей відстеження активності. Годинник отримав захист за стандартом IP69, витримує тиск 5 ATM і занурення до 40 метрів.

У 46-мм версії встановлений 1,47-дюймовий AMOLED-дисплей зі зменшеними рамками, сапфіровим склом і піковою яскравістю 3000 ніт – це помітне зростання в порівнянні з 1200 ніт у Watch GT 5. Молодша версія (41 мм) оснащена екраном 1,3 захистом. Корпус виконаний з титану та нанокристалічної кераміки.



За даними компанії, при відключеному автовизначенні активностей годинник здатний працювати до 21 дня, у звичайному режимі – близько двох тижнів, а з функцією Always-on – до тижня. Вбудований GPS забезпечує до 40 годин навігації. Зарядка займає приблизно півтори години, ємність батареї у старшій моделі, згідно з витоками, становить 867 мА·год.



Вартість Watch GT 6 в Європі становить £230, версія GT 6 Pro оцінена в £330. Серед нових функцій — покращене відстеження їзди велосипедом, активності користувачів на інвалідних візках, а також розширений спортивний режим: у версії Pro з’явився трекінг гри в гольф.

Як і попередні покоління, годинник працює не на відкритій операційній системі, а на власній платформі Huawei, через що їх частіше відносять до гібридних фітнес-браслетів у форм-факторі годинника.