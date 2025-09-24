Умные часы Huawei Watch GT 6 и GT 6 Pro получили титановый корпус, нанокерамику и сапфировое стекло24.09.25
Huawei представила новое поколение умных часов — Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro. В этом году базовая модель выпускается в двух размерах (41 и 46 мм), а версия Pro — только в 46 мм. Главные изменения коснулись автономности и возможностей отслеживания активности. Часы получили защиту по стандарту IP69, выдерживают давление 5 ATM и погружение до 40 метров.
В 46-мм версии установлен 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с уменьшенными рамками, сапфировым стеклом и пиковой яркостью 3000 нит — это заметный рост по сравнению с 1200 нит у Watch GT 5. Младшая версия (41 мм) оснащена экраном 1,32 дюйма с теми же показателями яркости и защитой. Корпус выполнен из титана и нанокристаллической керамики.
По данным компании, при отключенном автоопределении активностей часы способны работать до 21 дня, в обычном режиме — около двух недель, а с функцией Always-on — до недели. Встроенный GPS обеспечивает до 40 часов навигации. Зарядка занимает примерно полтора часа, емкость батареи в старшей модели, согласно утечкам, составляет 867 мА·ч.
Стоимость Watch GT 6 в Европе составляет £230, версия GT 6 Pro оценена в £330. Среди новых функций — улучшенное отслеживание езды на велосипеде, активности пользователей на инвалидных колясках, а также расширенный спортивный режим: в версии Pro появился трекинг игры в гольф.
Как и предыдущие поколения, часы работают не на открытой операционной системе, а на собственной платформе Huawei, из-за чего их чаще относят к гибридным фитнес-браслетам в форм-факторе часов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Наушники Anker Soundcore Sleep A30 борятся с храпом наушники
Anker представила новые беспроводные наушники Soundcore Sleep A30, которые разработаны специально для сна и борьбы с храпом
Умные часы Huawei Watch GT 6 и GT 6 Pro получили титановый корпус, нанокерамику и сапфировое стекло Huawei умные часы
Huawei представила новое поколение умных часов — Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro. В этом году базовая модель выпускается в двух размерах (41 и 46 мм), а версия Pro — только в 46 мм
Наушники Anker Soundcore Sleep A30 борятся с храпом
Умные часы Huawei Watch GT 6 и GT 6 Pro получили титановый корпус, нанокерамику и сапфировое стекло
В Windows 11 появятся видео-обои рабочего стола
MediaTek Dimensity 9500 даст +32% продуктивности и +55% к энергоэффективности от предшественника
Asus ProArt Cinema PQ09U — 4K Micro LED монитор диагональю 162″!
Garmin Instinct Crossover — гибридные смарт-часы с экраном AMOLED, фонариком и сапфировым стеклом стоят $600
Новые модели EcoFlow емкостью 288 Вт·ч весят менее 3-х килограмм
Google добавила ИИ Gemini в браузер Chrome
Paint, Блокнот и Ножницы получили большое обновление в Windows 11
Zoom добавит фотореалистичные ИИ-аватары
Часы Garmin Venu 4 получили LED-фонарик и улучшенный мониторинг сна
NVIDIA инвестирует $5 млрд в Intel