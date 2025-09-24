Умные часы Huawei Watch GT 6 и GT 6 Pro получили титановый корпус, нанокерамику и сапфировое стекло

Huawei представила новое поколение умных часов — Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro. В этом году базовая модель выпускается в двух размерах (41 и 46 мм), а версия Pro — только в 46 мм. Главные изменения коснулись автономности и возможностей отслеживания активности. Часы получили защиту по стандарту IP69, выдерживают давление 5 ATM и погружение до 40 метров.

В 46-мм версии установлен 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с уменьшенными рамками, сапфировым стеклом и пиковой яркостью 3000 нит — это заметный рост по сравнению с 1200 нит у Watch GT 5. Младшая версия (41 мм) оснащена экраном 1,32 дюйма с теми же показателями яркости и защитой. Корпус выполнен из титана и нанокристаллической керамики.

По данным компании, при отключенном автоопределении активностей часы способны работать до 21 дня, в обычном режиме — около двух недель, а с функцией Always-on — до недели. Встроенный GPS обеспечивает до 40 часов навигации. Зарядка занимает примерно полтора часа, емкость батареи в старшей модели, согласно утечкам, составляет 867 мА·ч.

Стоимость Watch GT 6 в Европе составляет £230, версия GT 6 Pro оценена в £330. Среди новых функций — улучшенное отслеживание езды на велосипеде, активности пользователей на инвалидных колясках, а также расширенный спортивный режим: в версии Pro появился трекинг игры в гольф.

Как и предыдущие поколения, часы работают не на открытой операционной системе, а на собственной платформе Huawei, из-за чего их чаще относят к гибридным фитнес-браслетам в форм-факторе часов.