Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2

Rockstar Games запустила Cfx Marketplace – маркетплейс модів для онлайн-ігор GTA Online та Red Dead Online. Через новий сайт творці модифікацій зможуть офіційно продавати свої роботи гравцям.

На сайті, який поки доступний лише обмеженому колу авторів, представлені різні моди — від одягу та додаткових можливостей кастомізації автомобілів до повністю модульних систем управління заводами, заправками та іншими об’єктами.

На Cfx Marketplace можна продавати як окремі моди, наприклад, набір одягу, так і цілі пакети, що включають різні модифікації для ігор. Вартість контенту варіюється від безкоштовного до сотень доларів.

Незважаючи на те, що раніше Rockstar Games займала жорстку позицію щодо модів і навіть звинувачувала сайти на кшталт FiveM у піратстві, згодом студія переглянула свій підхід і зрештою придбала команду Cfx.re — популярного ресурсу з модами для GTA Online. Саме від цього проекту і походить назва нової платформи.