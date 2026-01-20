Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2   

Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 220.01.26
Rockstar Games запустила Cfx Marketplace – маркетплейс модів для онлайн-ігор GTA Online та Red Dead Online. Через новий сайт творці модифікацій зможуть офіційно продавати свої роботи гравцям.
На сайті, який поки доступний лише обмеженому колу авторів, представлені різні моди — від одягу та додаткових можливостей кастомізації автомобілів до повністю модульних систем управління заводами, заправками та іншими об’єктами.
На Cfx Marketplace можна продавати як окремі моди, наприклад, набір одягу, так і цілі пакети, що включають різні модифікації для ігор. Вартість контенту варіюється від безкоштовного до сотень доларів.
Незважаючи на те, що раніше Rockstar Games займала жорстку позицію щодо модів і навіть звинувачувала сайти на кшталт FiveM у піратстві, згодом студія переглянула свій підхід і зрештою придбала команду Cfx.re — популярного ресурсу з модами для GTA Online. Саме від цього проекту і походить назва нової платформи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2 GTA Rockstar ігри
На Cfx Marketplace від Rockstar можна продавати як окремі моди, наприклад, набір одягу, так і цілі пакети, що включають різні модифікації для GTA Online і Red Dead Redemption 2
Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих. комп'ютер статистика
Індустрія персональних комп’ютерів завершила 2025 рік на позитивній ноті: у четвертому кварталі постачання зросло на 9,6% у річному вираженні і досягло 76,4 млн одиниць.
Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2
Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих.
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту
Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro?
Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів
Doom запустили на мультиварці
Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2025 році
Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг