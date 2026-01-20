Rockstar запустила официальный маркетплейс модов для GTA Online и Red Dead Redemption 2   

Rockstar запустила официальный маркетплейс модов для GTA Online и Red Dead Redemption 220.01.26
Rockstar Games запустила Cfx Marketplace — маркетплейс модов для онлайн-игр GTA Online и Red Dead Online. Через новый сайт создатели модификаций смогут официально продавать свои работы игрокам.
На сайте, который пока доступен лишь ограниченному кругу авторов, представлены самые разные моды — от одежды и дополнительных возможностей кастомизации автомобилей до полностью модульных систем управления заводами, заправками и другими объектами.
На Cfx Marketplace можно продавать как отдельные моды, например набор одежды, так и целые пакеты, включающие различные модификации для игр. Стоимость контента варьируется от полностью бесплатного до сотен долларов.
Несмотря на то что ранее Rockstar Games занимала жесткую позицию в отношении модов и даже обвиняла сайты вроде FiveM в пиратстве, со временем студия пересмотрела свой подход и в итоге приобрела команду Cfx.re — популярного ресурса с модами для GTA Online. Именно от этого проекта и происходит название новой платформы.
