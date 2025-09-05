Програма Instagram нарешті з’явилася на Apple iPad

Meta зробила те, чого багато користувачів iPad чекали більше десяти років: 3 вересня 2025 року компанія раптово випустила повноцінний додаток Instagram для планшетів Apple. До цього моменту власникам iPad доводилося задовольнятися веб-версією або розтягнутим мобільним додатком для iPhone.

Рішення виглядає особливо несподіваним, адже на численні прохання користувачів та журналістів керівництво сервісу роками відповідало однаково – планшетна версія «не пріоритетна». Причини такого розвороту Meta офіційно не коментує, але очевидно, що не йдеться про раптову турботу про користувачів. Швидше за все, компанія опинилася під тиском інвесторів, стурбованих успіхом TikTok та падінням залученості до Instagram.

Програма для iPad практично не відрізняється від версії для iOS, але є важлива деталь: за замовчуванням відкривається розділ Reels. Це ще раз наголошує, на чому саме Meta робить ставку. Крім того, в інтерфейсі нарешті з’явилася хронологічна стрічка (Latest), а користувачі отримали можливість настроювати порядок вкладок, виводячи потрібні розділи вперед.

Для тих, хто вже не вірив у появу Instagram на iPad, ця подія стала маленьким, але символічним переломним моментом.