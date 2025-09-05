Приложение Instagram наконец-то появилось на Apple iPad05.09.25
Meta сделала то, чего многие пользователи iPad ждали больше десяти лет: 3 сентября 2025 года компания внезапно выпустила полноценное приложение Instagram для планшетов Apple. До этого момента владельцам iPad приходилось довольствоваться веб-версией или растянутым мобильным приложением для iPhone.
Решение выглядит особенно неожиданным, ведь на многочисленные просьбы пользователей и журналистов руководство сервиса годами отвечало одинаково — планшетная версия «не в приоритете». Причины такого разворота Meta официально не комментирует, но очевидно, что речь идёт не о внезапной заботе о пользователях. Скорее всего, компания оказалась под давлением инвесторов, обеспокоенных успехом TikTok и падением вовлечённости в Instagram.
Приложение для iPad практически не отличается от версии для iOS, но есть важная деталь: по умолчанию открывается раздел Reels. Это ещё раз подчеркивает, на чём именно Meta делает ставку. Кроме того, в интерфейсе наконец появилась хронологическая лента (Latest), а пользователи получили возможность настраивать порядок вкладок, выводя нужные разделы вперёд.
Для тех, кто уже не верил в появление Instagram на iPad, это событие стало маленьким, но символичным переломным моментом.
Приложение Instagram наконец-то появилось на Apple iPad
