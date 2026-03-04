Представлений Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го покоління на MWC 2026

Представлений Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го покоління на MWC 202604.03.26
На виставці Mobile World Congress 2026 у Барселоні компанія Lenovo представила оновлений трансформер Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition Gen 11. Ключовим нововведенням став режим Canvas Mode.
При підключенні чохла з пером Yoga Pen Gen 2 до кришки та розміщення пристрою на рівній поверхні дисплей автоматично піднімається під кутом. Такий сценарій розрахований на роботу зі стілусом та малювання.
Характеристики Yoga 9i
Модель оснащується процесорами Intel Core Ultra Series 3 із вбудованою графікою та підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті. Встановлено Windows 11.
14-дюймовий дисплей має роздільну здатність 2880 × 1800 пікселів, частоту оновлення до 120 Гц зі змінною VRR та підтримку multi-touch. Збереглися стандартні режими трансформації: Laptop, Tablet, Tent та Stand.
Продаж стартує у травні. Початкова ціна – від $ 1950.
Yoga Pro 7a та нові пристрої Idea
Одночасно представлена модель Lenovo Yoga Pro 7a із процесорами AMD Ryzen AI Max+ Series та підтримкою до 128 ГБ оперативної пам’яті. Пристрій орієнтований на ресурсомісткі завдання із застосуванням ШІ.
Ноутбук отримав 15,3-дюймовий OLED-дисплей 2.5K PureSight Pro та збільшений трекпад Force Pad, який може використовуватись як графічний планшет. Старт продажів намічено на серпень, ціна – від $2 100.
У доступнішому сегменті показаний Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra з підтримкою Copilot+. Він оснащується процесорами Intel Core Ultra та 14-дюймовими екранами WUXGA OLED або WQXGA IPS LCD з VRR до 120 Гц. Товщина корпусу – від 11,9 мм, вага – близько 1,1 кг. Продаж розпочнеться у жовтні за ціною від $800.
Також анонсовано планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 на базі Snapdragon 8s Gen 4. Пристрій оснащений 13-дюймовим дисплеєм 3.5K та ШІ-помічником Qira. У комплект входить стілус. Продаж стартує в липні, ціна — від $420.
