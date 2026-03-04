  

Представлений Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го покоління на MWC 2026

04.03.26

Lenovo Yo width=

 

На виставці Mobile World Congress 2026 у Барселоні компанія Lenovo представила оновлений трансформер Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition Gen 11. Ключовим нововведенням став режим Canvas Mode.

 

При підключенні чохла з пером Yoga Pen Gen 2 до кришки та розміщення пристрою на рівній поверхні дисплей автоматично піднімається під кутом. Такий сценарій розрахований на роботу зі стілусом та малювання.

 

Характеристики Yoga 9i

 

Lenovo Yo width=

 

Модель оснащується процесорами Intel Core Ultra Series 3 із вбудованою графікою та підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті. Встановлено Windows 11.

 

14-дюймовий дисплей має роздільну здатність 2880 × 1800 пікселів, частоту оновлення до 120 Гц зі змінною VRR та підтримку multi-touch. Збереглися стандартні режими трансформації: Laptop, Tablet, Tent та Stand.

 

Продаж стартує у травні. Початкова ціна – від $ 1950.

 

Yoga Pro 7a та нові пристрої Idea

 

Lenovo Yo width=

Одночасно представлена ​​модель Lenovo Yoga Pro 7a із процесорами AMD Ryzen AI Max+ Series та підтримкою до 128 ГБ оперативної пам’яті. Пристрій орієнтований на ресурсомісткі завдання із застосуванням ШІ.

 

Ноутбук отримав 15,3-дюймовий OLED-дисплей 2.5K PureSight Pro та збільшений трекпад Force Pad, який може використовуватись як графічний планшет. Старт продажів намічено на серпень, ціна – від $2 100.

 

У доступнішому сегменті показаний Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra з підтримкою Copilot+. Він оснащується процесорами Intel Core Ultra та 14-дюймовими екранами WUXGA OLED або WQXGA IPS LCD з VRR до 120 Гц. Товщина корпусу – від 11,9 мм, вага – близько 1,1 кг. Продаж розпочнеться у жовтні за ціною від $800.

 

Також анонсовано планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 на базі Snapdragon 8s Gen 4. Пристрій оснащений 13-дюймовим дисплеєм 3.5K та ШІ-помічником Qira. У комплект входить стілус. Продаж стартує в липні, ціна — від $420.


