Представлен Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го поколения на MWC 2026   

Представлен Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го поколения на MWC 202604.03.26
На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне компания Lenovo представила обновленный трансформер Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition Gen 11. Ключевым нововведением стал режим Canvas Mode.
При подключении чехла с пером Yoga Pen Gen 2 к крышке и размещении устройства на ровной поверхности дисплей автоматически приподнимается под углом. Такой сценарий рассчитан на работу со стилусом и рисование.
Характеристики Yoga 9i
Модель оснащается процессорами Intel Core Ultra Series 3 со встроенной графикой и поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти. Установлена Windows 11.
14-дюймовый дисплей имеет разрешение 2880 × 1800 пикселей, частоту обновления до 120 Гц с переменной VRR и поддержку multi-touch. Сохранились стандартные режимы трансформации: Laptop, Tablet, Tent и Stand.
Продажи стартуют в мае. Начальная цена — от $1 950.
Yoga Pro 7a и новые устройства Idea
Одновременно представлена модель Lenovo Yoga Pro 7a с процессорами AMD Ryzen AI Max+ Series и поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти. Устройство ориентировано на ресурсоемкие задачи с применением ИИ.
Ноутбук получил 15,3-дюймовый OLED-дисплей 2.5K PureSight Pro и увеличенный трекпад Force Pad, который может использоваться как графический планшет. Старт продаж намечен на август, цена — от $2 100.
В более доступном сегменте показан Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra с поддержкой Copilot+. Он оснащается процессорами Intel Core Ultra и 14-дюймовыми экранами WUXGA OLED либо WQXGA IPS LCD с VRR до 120 Гц. Толщина корпуса — от 11,9 мм, вес — около 1,1 кг. Продажи начнутся в октябре по цене от $800.
Также анонсирован планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 на базе Snapdragon 8s Gen 4. Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем 3.5K и ИИ-ассистентом Qira. В комплект входит стилус. Продажи стартуют в июле, цена — от $420.
