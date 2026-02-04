Представлені смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G – захист IP69K, великі акумулятори та 200 Мп-камери

Realme представила смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G. При створенні інженери зробили ставку на дизайн, автономність і підвищену автономність. При цьому новинки все ж таки не дотягують до рівня Realme P4 Power з його акумулятором на 10 001 мА · год.

Realme 16 5G

Realme 16 5G отримав корпус Air Design з плоскою рамкою та закругленими кутами. Задня панель з покриттям Aurora Wings переливається від синього до фіолетового, залежно від освітлення. Смартфон оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2372х1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93%. Яскравість становить 1000 ніт у стандартному режимі, 1400 ніт у режимі підвищеної яскравості та досягає пікових 4200 ніт. За захист відповідає скло DT Star D+.

Чутки підтвердилися: новинка отримала процесор MediaTek Dimensity 6400 Turbo у парі з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 об’ємом 256 ГБ. Смартфон підтримує карти пам’яті.

Блок камер на задній панелі включає 50-мегапіксельний основний модуль Sony IMX852 та 2-мегапіксельний монохромний сенсор. У модуль вбудовано селфі-дзеркало, а світлодіодний спалах розмістили за його контуром. Фронтальна камера на 50 Мп має кут огляду 86 градусів. Для зйомки доступна обробка LumaColor та інструмент AI Edit Genie для швидкого редагування знімків у галереї.

Головна особливість Realme 16 5G — акумулятор ємністю 7000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 60 Вт та провідної зворотної зарядки. Realme використовувала компонування Aircraft Structure та графітовий акумулятор високої щільності, щоб розмістити таку батарею у тонкому корпусі. Розміри смартфона становлять 158,30×75,13×8,10 мм, вага – 183 г. Корпус захищений від води та пилу за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K, включаючи захист від струменів води під високим тиском. Пристрій працює під керуванням realme UI 7.0 на базі Android 16.

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G орієнтований на користувачів, яким важливі висока продуктивність і розширені можливості зйомки. Він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772х1272 пікселя, частотою оновлення 144 Гц і щільністю 450 ppi. Пікова локальна яскравість досягає 6500 ніт, стандартна становить 600 ніт, а в режимі HBM – 1400 ніт. Екран захищений склом AGC DT Star D+.

Смартфон працює на чіпі MediaTek Dimensity 7300 Max 5G. Він оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 3.1 об’ємом 256 ГБ. Слот для microSD немає. Акумулятор такий самий – 7000 мА·год, але підтримує швидшу зарядку потужністю 80 Вт. Дротова зворотна зарядка також присутня.

Основна камера на 200 Мп одержала оптичну стабілізацію зображення. Її доповнює 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Фронтальна камера – 50 Мп. Смартфон записує відео в 4K при 30 кадрах за секунду, підтримує уповільнену зйомку, HDR, таймлапс та професійні режими.

Як і молодша модель, Realme 16 Pro 5G сертифікований за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K та підтримує режим Ultra Volume з посиленням гучності до 300%. Серед інших можливостей – сканер відбитків пальців у дисплеї, NFC та USB Type-C з цифровим та аналоговим аудіо. Розміри пристрою становлять 162,6 77,6 7,75 мм, вага – 192 р. Смартфон працює під керуванням realme UI 7.0.

Ціна

Realme 16 Pro 5G надійшов у продаж у В’єтнамі за ціною близько 470 євро. Смартфон доступний у кольорах Purple Orchid та Gray Gravel.

Realme 16 5G пропонується у двох конфігураціях: версія з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища коштує близько €370, варіант із 12 ГБ ОЗУ – €400. Доступні кольори – White Swan та Black Cloud.